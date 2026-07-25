云吞食品成就獎得主／林馨彤：最微小善意 也能有長久影響

林馨彤(右二)今年自哈欽森高中畢業，秋季將進入埃默里大學牛津學院就讀。(受訪者提供)

一張張手工卡片，串起一群高中生與老人之間的情誼，也成為林馨彤(Christina Lin)高中生活最難忘的回憶。她創立「Compassion Cards Club (愛心卡片社)」，號召同學為老人中心長者製作手工卡片，至今已送出超過300張卡片到明尼蘇達州 九家機構。

當收到一些長者的親筆回信時，她更加相信，「即使是最微小的善意，也能帶來長久的影響。」憑藉長期投入社區服務與優異表現，林馨彤獲得2026年大紐約區華人教育基金會(Chinese Dollars for Scholars)云吞食品成就獎學金。

家裡開中餐館 繼承服務精神

今年自哈欽森高中(Hutchinson High School)畢業的林馨彤，秋季將進入埃默里大學(Emory University)牛津學院(Oxford College)就讀，先讀醫學院先修課程。她表示，希望在探索科學與醫療保健領域的同時，也找到自己真正能幫助他人的方式。「我雖然還沒有把未來每一步都規畫好，但我知道，我希望建立一份以幫助他人、對社會帶來正面影響為核心的職涯。」

林馨彤的服務精神源自從小在家中經營的中餐館的成長經驗。她的父母自中國移民美國，經過多年努力建立起自己的餐館，她從小就在店裡幫忙，從接電話、打包外賣、招呼客人到廚房工作，幾乎樣樣都做過。看著父母多年來為家庭和社區默默付出，「讓我學會珍惜每一個機會，也激勵我在有能力時回饋社會，」林馨彤說。

手工卡片 讓長者感受被惦記

「Compassion Cards Club」正是這種理念的延伸。最初，她只是希望透過一張手工卡片，讓安養中心長者「感受到被人惦記著，」沒想到後來逐漸發展成社區共同參與的活動，共送出超過300張卡片。收到長者一封封回信時，她深受感動，「那些真摯的訊息提醒我，即使是一個很小的善舉，也可能對別人的生命留下深刻影響。」

除了公益服務，林馨彤也積極投入校園活動，參與行進樂隊、機器人競賽及舞蹈社團，並在安養機構擔任住戶助理(Resident Assistant)。她曾帶領木管樂器聲部，也協助機器人團隊募得超過1萬元贊助經費。她表示，每段經歷都給她帶來了不同挑戰，也讓她學會領導、團隊合作、同理心與堅持的重要。

「我很感謝能獲得一個重視教育、毅力與服務精神的社區肯定，」林馨彤表示，希望未來持續回饋社會、支持他人，「也希望有一天，能像這份獎學金鼓勵我一樣，鼓勵更多後來的學生。」