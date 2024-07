基金會會長李德怡：有序經營 盼幫助更多優秀華生

大紐約區華人教育基金會會長李德怡(中)和今年獲獎的學生合影。(特約記者呂賢修/攝影)

大紐約區華人 教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)日前在法拉盛舉辦第19屆頒獎典禮,作為全美第一個專為華裔 學生而設的Dollars for Scholars基金會,會長李德怡表示,基金會將進入更有序經營的階段,希望幫助更多成績優秀且背景不同、想法不同的華裔學生。

成立於2004年的大紐約區華人教育基金會,至今已有超過200名學生獲獎,主要宗旨是動員社區力量為優秀學生籌募獎學金經費。當問及創立「大紐約區華人教育基金會」的初衷時,李德怡回憶道,「當時,我們注意到Scholarship America的Dollars for Scholars計畫可以幫助許多有需要的學生,但在全美範圍內鮮有專門針對華裔學生的服務。這啟發我們成立一個專門支援華裔學生的分會的想法。」

李德怡說,獎學金的價值與意義遠超經濟幫助,它代表認可與鼓勵,使學生能專注於學術與個人成長。她講述了一位新移民華裔學生的感人故事,這名學生來自資源貧乏的家鄉,獨自面對並克服了巨大的文化和語言障礙,不僅在學業上取得卓越成績,還在學校和社區中展現出非凡的領導力和活躍度。

大紐約區華人教育基金會會長李德怡鼓勵學生們以跑馬拉松的心態、而非競賽的態度來看待人生。(特約記者呂賢修/攝影)

李德怡提到,許多獎學金得主在個人發展良好的同時,也積極回饋社會。基金會在獎學金評審過程中高興地看到,有的學生因為經歷過心理健康的問題,便推己及人,通過舉辦各種活動,嘗試幫助社會克服這些問題;有的學生因為在課餘替父母打理餐館時遇到各種困難,受到啟發,立志在改善交通和增進車輛安全方面貢獻才智;有的學生因目睹父母移民生活的艱辛,便下決心攻讀法律,要紮根社區,造福移民和小商業者;還有的學生表達持續參與基金會活動的意願,希望幫助新生適應大學生活、分享學習和職涯經驗,或在獎學金評審中擔任義工。

李德怡說,基金會尤其注重學生對當前社會問題有真情實感,並樂於探尋解決方案的精神。她說,「我們尋找的不僅是學業優異的學生,更重視那些能帶來新觀點、促進學習互助,並真心願意為社區貢獻力量的學生」。這種多元和深入的選拔標準,確保了基金會能夠支持具有潛力和願景的年輕一代。

展望未來,李德怡對基金會的發展充滿期待。她舉例說,一位過去的獲獎學生最近為基金會創立了專門幫助低收入 高中生的教育計畫,這些計畫將幫助學生全面準備大學申請,提升他們的申請質量。

此外,基金會計畫擴展服務範圍,並進一步制度化運營,「過去大紐約區華人教育基金會的所有董事和職員都是志願性質,今年我們將有一名項目協調員(program coordinator),聯繫歷屆得獎學生,推動聯誼互動和專業學習,對外聯繫,更制度化地經營獎學金」;李德怡表示,擔任該工作的是一名今年畢業的獎學金得主,雖然有一份亞馬遜工程師的全職工作,但仍然表現出對基金會工作的熱忱。