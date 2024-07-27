基金會會長李德怡：有序經營 盼幫助更多優秀華生
大紐約區華人教育基金會(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)日前在法拉盛舉辦第19屆頒獎典禮，作為全美第一個專為華裔學生而設的Dollars for Scholars基金會，會長李德怡表示，基金會將進入更有序經營的階段，希望幫助更多成績優秀且背景不同、想法不同的華裔學生。
成立於2004年的大紐約區華人教育基金會，至今已有超過200名學生獲獎，主要宗旨是動員社區力量為優秀學生籌募獎學金經費。當問及創立「大紐約區華人教育基金會」的初衷時，李德怡回憶道，「當時，我們注意到Scholarship America的Dollars for Scholars計畫可以幫助許多有需要的學生，但在全美範圍內鮮有專門針對華裔學生的服務。這啟發我們成立一個專門支援華裔學生的分會的想法。」
李德怡說，獎學金的價值與意義遠超經濟幫助，它代表認可與鼓勵，使學生能專注於學術與個人成長。她講述了一位新移民華裔學生的感人故事，這名學生來自資源貧乏的家鄉，獨自面對並克服了巨大的文化和語言障礙，不僅在學業上取得卓越成績，還在學校和社區中展現出非凡的領導力和活躍度。
李德怡提到，許多獎學金得主在個人發展良好的同時，也積極回饋社會。基金會在獎學金評審過程中高興地看到，有的學生因為經歷過心理健康的問題，便推己及人，通過舉辦各種活動，嘗試幫助社會克服這些問題；有的學生因為在課餘替父母打理餐館時遇到各種困難，受到啟發，立志在改善交通和增進車輛安全方面貢獻才智；有的學生因目睹父母移民生活的艱辛，便下決心攻讀法律，要紮根社區，造福移民和小商業者；還有的學生表達持續參與基金會活動的意願，希望幫助新生適應大學生活、分享學習和職涯經驗，或在獎學金評審中擔任義工。
李德怡說，基金會尤其注重學生對當前社會問題有真情實感，並樂於探尋解決方案的精神。她說，「我們尋找的不僅是學業優異的學生，更重視那些能帶來新觀點、促進學習互助，並真心願意為社區貢獻力量的學生」。這種多元和深入的選拔標準，確保了基金會能夠支持具有潛力和願景的年輕一代。
展望未來，李德怡對基金會的發展充滿期待。她舉例說，一位過去的獲獎學生最近為基金會創立了專門幫助低收入高中生的教育計畫，這些計畫將幫助學生全面準備大學申請，提升他們的申請質量。
此外，基金會計畫擴展服務範圍，並進一步制度化運營，「過去大紐約區華人教育基金會的所有董事和職員都是志願性質，今年我們將有一名項目協調員(program coordinator)，聯繫歷屆得獎學生，推動聯誼互動和專業學習，對外聯繫，更制度化地經營獎學金」；李德怡表示，擔任該工作的是一名今年畢業的獎學金得主，雖然有一份亞馬遜工程師的全職工作，但仍然表現出對基金會工作的熱忱。
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