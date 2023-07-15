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基礎獎學金╱醫學專業+哲學研究 夏詩雅助病患

記者鄭怡嫣／紐約報導
夏詩雅熱愛科學以及創新，也希望藉此回饋社區。(夏詩雅提供)
夏詩雅熱愛科學以及創新，也希望藉此回饋社區。(夏詩雅提供)

夏詩雅(Julia Xia)的父母從中國溫州移民到美國，他們對美國夢與更美好生活的渴望、對自由的嚮往以及對子女的關注和犧牲精神，都深深激勵著她，也使她能夠自我驅使，無限熱愛學習。

就讀紐約市湯森哈里斯高中(Townsend Harris HS)期間，夏詩雅曾主管學校的機器人社團ScoutApp，還擔任紅十字會在該校設立的分會財務主管及青年委員。

通過這些經歷，夏詩雅變得更熱愛科學以及創新，也開始產生了回饋社區的想法，在紐約醫療中心Memorial Sloan Kettering's Mortimer B. Zuckerman Research Center學習期間，她與導師合作，深入研究，並希望繼續參與這裡的工作，以推進科學發展，也更了解對癌症及其療法的最新理念。

夏詩雅還曾在生育門診擔任志工，在皮膚科工作並協助病人，更是聆聽了不少病患的故事，她逐漸意識到自己熱愛與他人交流；且認為醫生科學家的雙博士學位(MD–PhD)能結合醫學博士學位的職業培訓與哲學博士學位的研究專長，研究疾病，幫助他人。

她即將成為布朗大學一名生物醫學工程學專業的學生。課餘之外，她也喜歡用美食來招待親友，這是她與原生文化連結與紓壓的出口。

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