我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

癌細胞已擴散至骨頭 妻：拜登終生得與癌症共存

米其林一口氣推北美50佳 包括這家台菜等加州9家上榜

紐約生存手冊／在紐約不行⋯開車按喇叭、用手機違法

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在紐約，除非遇到緊急情況，否則開車按喇叭違法。(美聯社)
在紐約，除非遇到緊急情況，否則開車按喇叭違法。(美聯社)

在美國，除聯邦法律通用全國外，各州的法律千差萬別。若從一個州搬到另一個州，就應多了解一些入住州的法律法規，以免在「觸雷」。紐約是一個人口流動頻繁的城市，新移民進進出出，了解當地「風土法情」格外重要。

在外州一些地廣人稀的地方，開車按喇叭或許是一件無所謂的事情，但在紐約，除非為了提醒迫在眉睫的危險，否則按喇叭是非法的，有可能被處以350-2000元罰款。不過，在紐約有開車經驗的人馬上會說，在紐約，駕車人亂按喇叭司空見慣，甚至已是這個城市的一大公害，這些人都違法嗎？答案是肯定的，即便是因為堵車而發洩鬱悶，或者催促前面的車輛快走，也是非法的。雖然在執法上也許有漏洞，但違法就是違法。據了解，市政部門目前正在透過設立噪音攝像頭的方式，試圖加強執法力度。

開車使用手機在許多州都是允許的，但在紐約州不行。新的交通法規實施後，開車用手機已成為一種嚴重的違規行為，違規者可以被罰款50-200元，並在駕照上被扣罰五分，其顯著後果是明年的汽車保險費一定會漲，如被扣罰更多分，駕照都會被吊銷。

在一些州，拿著酒杯四處走是尋常事，但紐約州針對公開飲酒的法律非常嚴格。即使沒有惹事，拿著酒杯走在街上閒逛都可能會被罰款，任何開封、開蓋，甚至裝在塑膠杯內「蓋好」的酒精飲料都不允許帶上街頭。此外，這條法規在地鐵、火車或公車上會執行得更加嚴格，罰款金額會高達150元。另外，即使在停好的車內喝酒也是違規的，甚至還有被控酒後駕車的風險。

在紐約州，還有一些事情得小心，比如攜帶胡椒噴霧劑是合法的，但受嚴格管制，必須從州內有執照的銷售商處購買，並遵守具體規定；隨身攜帶的刀子的類型和尺寸有規定，不加注意會惹上麻煩；紐約市紅燈不能右轉；不要隨便給野生動物餵食；不管是開車還是在自家後院，播放音樂不要太大聲，違規者可能拿到100-450元的罰單等。

紐約州

上一則

皇后區首季房價 白石鎮Malba中位價達250萬最貴

下一則

超速駕駛者 將強制安裝限速裝置
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約「超級超速者」車輛將被強制安裝限速裝置

紐約「超級超速者」車輛將被強制安裝限速裝置
紐約州警喬裝工人 90號州際公路沿線8小時抓近百超速

紐約州警喬裝工人 90號州際公路沿線8小時抓近百超速
違規夜市難禁 華人打游擊 警來棄鍋逃 警走又出攤

違規夜市難禁 華人打游擊 警來棄鍋逃 警走又出攤

臨國慶…王兆倫提案 加重非法煙火罰則

臨國慶…王兆倫提案 加重非法煙火罰則

熱門新聞

維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
紐約市清潔局新規要求一至九戶住宅使用官方NYC Bin丟棄一般垃圾，新規夏季期間先發警告，9月8日起全面執法。圖為皇后區住宅外擺放的垃圾桶與回收桶。（記者戴慈慧／攝影）

紐約1至9戶住宅 6月1日起改用官方垃圾桶

2026-05-26 07:15
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
州警喬裝建築工人，在上州高速公路施工區域內8小時內開出94張罰單。(紐約州警提供)

紐約州警喬裝工人 90號州際公路沿線8小時抓近百超速

2026-05-26 19:43
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59

超人氣

更多 >
喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因
藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王

藝人紛退演250周年慶典 川普怒喊取消另辦：我人氣超過貓王
生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職
南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪
維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱

維州5死巴士公司有封路未減速肇禍前科 華人老闆神隱