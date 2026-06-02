紐約生存手冊／在紐約不行⋯開車按喇叭、用手機違法

在紐約，除非遇到緊急情況，否則開車按喇叭違法。(美聯社)

在美國，除聯邦法律通用全國外，各州的法律千差萬別。若從一個州搬到另一個州，就應多了解一些入住州的法律法規，以免在「觸雷」。紐約是一個人口流動頻繁的城市，新移民進進出出，了解當地「風土法情」格外重要。

在外州一些地廣人稀的地方，開車按喇叭或許是一件無所謂的事情，但在紐約，除非為了提醒迫在眉睫的危險，否則按喇叭是非法的，有可能被處以350-2000元罰款。不過，在紐約有開車經驗的人馬上會說，在紐約，駕車人亂按喇叭司空見慣，甚至已是這個城市的一大公害，這些人都違法嗎？答案是肯定的，即便是因為堵車而發洩鬱悶，或者催促前面的車輛快走，也是非法的。雖然在執法上也許有漏洞，但違法就是違法。據了解，市政部門目前正在透過設立噪音攝像頭的方式，試圖加強執法力度。

開車使用手機在許多州都是允許的，但在紐約州 不行。新的交通法規實施後，開車用手機已成為一種嚴重的違規行為，違規者可以被罰款50-200元，並在駕照上被扣罰五分，其顯著後果是明年的汽車保險費一定會漲，如被扣罰更多分，駕照都會被吊銷。

在一些州，拿著酒杯四處走是尋常事，但紐約州針對公開飲酒的法律非常嚴格。即使沒有惹事，拿著酒杯走在街上閒逛都可能會被罰款，任何開封、開蓋，甚至裝在塑膠杯內「蓋好」的酒精飲料都不允許帶上街頭。此外，這條法規在地鐵、火車或公車上會執行得更加嚴格，罰款金額會高達150元。另外，即使在停好的車內喝酒也是違規的，甚至還有被控酒後駕車的風險。

在紐約州，還有一些事情得小心，比如攜帶胡椒噴霧劑是合法的，但受嚴格管制，必須從州內有執照的銷售商處購買，並遵守具體規定；隨身攜帶的刀子的類型和尺寸有規定，不加注意會惹上麻煩；紐約市紅燈不能右轉；不要隨便給野生動物餵食；不管是開車還是在自家後院，播放音樂不要太大聲，違規者可能拿到100-450元的罰單等。