我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

亞當斯：成年庇護客 限60天內離開安置處

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯近日宣布，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所。(市長辦公室提供)
亞當斯近日宣布，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所。(市長辦公室提供)

從南部越境的庇護客仍持續不斷湧入紐約市，市府安置資源已捉襟見肘；市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布新規，要求入住市府安置處所的成年庇護客限60天內離開，自行尋找其他住所，不包括帶孩子的成年人。

自去年春季以來，已有超過9萬名庇護客陸續從南部邊境抵達紐約市；亞當斯表示，目前每日新抵達人數已經穩定約300至500人，仍有超過5萬4800名庇護客居住在市府提供的安置處所內，市府的安置資源已經達到極限，而且沒有得到州府和聯邦政府的任何幫助。

亞當斯宣布，市府將給入住安置處所的所有成年庇護客下發通知，限60天內辦理安置處所，自尋住處，市府也將派專員協助庇護客尋找住處，或幫助其前往其他地區；此外，市府也將分發傳單打擊不實信息，並告知所有庇護客，市府已經無力維持過往的安置水準。

亞當斯說，為解決這場全國性的危機，紐約市提供的服務已經超出任何地方政府的水平，包括提供安置所、食物、各種服務等；他表示，限期搬離的新規將讓未來兩個月內的庇護客安置和分流任務激增，但可以確保兒童及其家庭在晚間居有定所；「過去一年多來，紐約市一直在獨自面對這場危機，我們需要州府和聯邦政府介入。」

根據市府，這項新規將在未來幾周內推行，限期搬離通知將先發給那些入住市府安置處所事件最長的人，接下來按個人入住時間，由長到短分批通知；如果成年庇護客在60天內未能找到新住所，就必須到市府庇護客接收中心重新申請入住安置所；目前，有孩子的庇護客家庭數量持續增加，這項新規將首先確保此類家庭的安置需求。

數據顯示，為安置庇護客，市府已經開放超過185個緊急庇護所，包括13個大規模人道主義救濟中心、庇護客求助資源中心，並讓數千庇護客兒童入讀公校。

不過，此項新規遭到維權組織的強烈反對；法律援助協會(Legal Aid)等團體組成的「遊民維權聯盟」(Coalition for the Homeless)表示，新規徹底取消了州憲法規定的庇護權保護，將突破紐約市超過40年以來的人道和尊嚴底線，將導致數千人被迫流落街頭，「沒人希望看到這個景象」。

庇護 紐約市 亞當斯

上一則

市消防局長攜小商業局長 華埠研討「鋰電池危機」

下一則

香港龍舟節 中央公園點睛儀式

延伸閱讀

紐約將在美墨邊界發傳單 籲移民「考慮別座城市」

紐約將在美墨邊界發傳單 籲移民「考慮別座城市」
7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效
亞當斯：成年庇護客限60天內離開市府照護所 自尋住處

亞當斯：成年庇護客限60天內離開市府照護所 自尋住處
178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長

178年來首位西語裔 卡班就任紐約市警總局長

熱門新聞

一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31
緬街上的路牌將執法時間寫錯，恐誤導民眾。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛公車道禁私家車 「一周7天禁行，路牌寫5天」

2023-07-16 06:21

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」