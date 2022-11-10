紅潮未現 拜登：美國好日子、會拚連任

民主黨的期中選舉表現出乎預料的好，拜登總統9日在記者會上難掩笑意，更添競選連任的信心。（美聯社）

期中選舉開票作業持續進行中，在兩黨都未確認拿下國會多數前，拜登 總統即在白宮 舉行記者會，他說，投票率創歷史新高，證明民主是美國的本質，接下來兩年會與共和黨 人合作推進施政，也會尋求連任。

拜登：美國的好日子

由於民主黨選舉結果超過各界預估，拜登顯得格外愉快。他表示，「這是民主的好日子，是美國的好日子。」原本外界預期的紅潮沒有發生，民主黨丟掉的眾議員席位，是40年來歷任民主黨總統的期中選舉最少的，也是1986年以來期中選舉時州長選最好的一次。

拜登8日晚間在白宮收看開票過程，並逐一致電當選的民主黨同志；白宮氣氛高亢，白宮幕僚長柯連恩（Ron Klain）推文寫道：「永遠不要低估拜登團隊被低估了多少。」

拜登說，他看到了選民清楚表達的擔憂，包含通貨膨脹、犯罪與民主；美國人民的挫敗，他都知道了。

拜登表示，上任以來推動的重大法案和建設還需要時間發揮效果，接下來他會和共和黨人合作，繼續推進未來的施政。

不過拜登也清楚表態，拒絕墮胎禁令、為富人減稅、增加處方藥成本、削減社會保障和醫療保險，或取消為氣候變遷做的努力。

遞橄欖枝 致電麥卡錫

拜登向共和黨人伸出橄欖枝，除了在選舉結果未明朗前，致電聯邦眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），麥卡錫可望成為新眾院的議長。拜登還打算在下周參加20國集團（G20）峰會結束後，回到華府即邀請兩黨領導人到白宮討論如何推動美國經濟與國家安全，拜登強調「我願意接受任何好的想法。」

此外，拜登說，共和黨內只有少數的「極端MAGA」，多數共和黨人都是正直可敬的，即便與民主黨意見分歧。

對於2024，拜登說，他打算尋求連任，不過這要和家人討論，預計明年初作出決定。拜登說，當他第一次參加七大工業國（G7）會議向英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本等6位世界領導人宣告「美國回來了」，他們的反應是「這會持續多久？」

拜登說，美國的民主和國家參與必須穩定維持，即便川普真的參選總統，他也會確保在遵守憲法的合法努力下使川普無法成為下一任美國總統。

軍事保台？未正面回應

拜登在記者會中兩度被詢問會不會在拜習會時當著中國國家主席習近平的面，表示美國會以軍事捍衛台灣，但拜登沒有正面回應，僅說「我會跟他有這個對話。」

經常以「是」或「否」答覆記者提問的拜登，面對記者兩度追問並沒有鬆口，但他談到與習近平的談話方向，似乎間接證實拜習會可能舉行。

與習對話 不讓步不衝突

拜登表示，在跟習近平對話時，不會有任何基本讓步，他重申美國「與中國競爭，但不追求衝突」的立場；美中會畫出攸關各自國家安全的「紅線」，針對這些紅線領域討論會不會有衝突，若有要怎麼解決。

接著拜登才談到台灣，他說，「台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，我確定我們會討論台灣」，以及公平貿易、中國與區域國家的關係等一系列議題。

記者追問拜登還是沒有明說會不會在習近平面前表態會捍衛台灣，拜登說，「我會跟他有這個對話。」