我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿

28歲張凌赫被問「36歲會當爸嗎」？ 灑脫回應衝熱搜

密蘇里州露營區建築遭洪水沖垮 緊急救難人員救起20人

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
救援示意圖。（取材自pexels.com@lucis liu）
救援示意圖。（取材自pexels.com@lucis liu）

密蘇里州10日發生強降雨，引發大洪水沖毀一處露營區，救難人員緊急救起20人。

▲ 影片來源：X平台＠Lucienn2026（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據美聯社報導，密州公路巡邏隊(Missouri State Highway Patrol)警官楊恩(Eddie Young)舉行記者會證實，位於聖路易斯(St. Louis)以南約85哩黑河(Black River)附近、名為「熊狸度假村」(Bearcat Getaway)露營區內一棟建築物遭到洪水沖擊，頂樓突然倒塌，導致多位民眾被洪水沖走，所幸經過緊急救援，有20人平安獲救。

雷諾斯郡(Reynolds County)警長辦公室表示，光是10日凌晨救難人員展開90多次水上救援行動，成功救出受困在露營區和汽車內的民眾，不過在克勞福德郡(Crawford County)傳出有一人下落不明。

連日來密州中部和東部多數地區降下暴雨，國家氣象局(National Weather Service，NWS)針對該區發布山洪預警，呼籲居民提高警覺：「立即前往地勢較高地點！情況極其危險且危及生命，除非正要逃離洪水爆發地區或收到疏散命令，否則切勿出門。」

NWS聖路易斯分局首席氣象專家貝徹爾(Matt Beitscher)指出，由於接連不斷的雷暴，災區累積降雨量高達6至12吋，災情相當慘重：「當地是熱門休閒娛樂場所，所以設有露營地、也有漂流地，會有很多易受山洪暴發影響的老少人群。」

密州州長柯厚(Mike Kehoe)宣布該地區進入緊急狀態並動員州政府搜救隊投入救災行列；同時楊格也證實，數條主要幹路遭到洪水侵襲、無法通行，密州國民兵(National Guard)動員一架直升機加速營救受困人員的行動；另外雷諾斯郡警長辦公室還透露，兩艘救援船隻不慎在洪水中翻覆，所幸被其他救援人員及時救出，沒有人員傷亡，而且暴雨和洪水過後，救援工作仍持續進行並設立家庭團聚中心(family reunification centre)安置災民。

精華 FAQ

  • 事故發生在聖路易斯以南約85哩、黑河附近的「熊狸度假村」露營區。當地建築遭洪水重擊後頂樓倒塌，導致多人被沖走並觸發大規模救援。

  • 警方證實已有20人平安獲救，雷諾斯郡在10日凌晨還執行90多次水上救援。另在克勞福德郡有1人失蹤，搜救行動與家屬安置仍持續進行。

  • 國家氣象局對中部與東部多地發布山洪預警，州長柯厚宣布緊急狀態，並動員州政府搜救隊與國民兵直升機支援，同時設立家庭團聚中心安置災民。

密蘇里州

上一則

世界盃／挪威進球機器哈蘭德 1個月讓美國人傾倒

延伸閱讀

肯塔基州豪雨成災已釀4死 州長宣布緊急狀態

肯塔基州豪雨成災已釀4死 州長宣布緊急狀態

颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓

颱風帶來暴雨 中國廣西「50年一遇」洪水 淹至近2樓
紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室
梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯

梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
49歲執業護士(nurse practitioner)瑪瑞爾‧尤基(Mariel Yukee)，遭控企圖詐領福利9.06億元。圖為示意圖。（路透）

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

2026-07-03 09:40
好市多（Costco）。 （美聯社）

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

2026-07-09 11:06
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

2026-07-06 16:39

超人氣

更多 >
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現