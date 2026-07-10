密蘇里州露營區建築遭洪水沖垮 緊急救難人員救起20人

救援示意圖。（取材自pexels.com@lucis liu）

密蘇里州 10日發生強降雨，引發大洪水沖毀一處露營區，救難人員緊急救起20人。

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據美聯社報導，密州公路巡邏隊(Missouri State Highway Patrol)警官楊恩(Eddie Young)舉行記者會證實，位於聖路易斯(St. Louis)以南約85哩黑河(Black River)附近、名為「熊狸度假村」(Bearcat Getaway)露營區內一棟建築物遭到洪水沖擊，頂樓突然倒塌，導致多位民眾被洪水沖走，所幸經過緊急救援，有20人平安獲救。

雷諾斯郡(Reynolds County)警長辦公室表示，光是10日凌晨救難人員展開90多次水上救援行動，成功救出受困在露營區和汽車內的民眾，不過在克勞福德郡(Crawford County)傳出有一人下落不明。

連日來密州中部和東部多數地區降下暴雨，國家氣象局(National Weather Service，NWS)針對該區發布山洪預警，呼籲居民提高警覺：「立即前往地勢較高地點！情況極其危險且危及生命，除非正要逃離洪水爆發地區或收到疏散命令，否則切勿出門。」

NWS聖路易斯分局首席氣象專家貝徹爾(Matt Beitscher)指出，由於接連不斷的雷暴，災區累積降雨量高達6至12吋，災情相當慘重：「當地是熱門休閒娛樂場所，所以設有露營地、也有漂流地，會有很多易受山洪暴發影響的老少人群。」

密州州長柯厚(Mike Kehoe)宣布該地區進入緊急狀態並動員州政府搜救隊投入救災行列；同時楊格也證實，數條主要幹路遭到洪水侵襲、無法通行，密州國民兵(National Guard)動員一架直升機加速營救受困人員的行動；另外雷諾斯郡警長辦公室還透露，兩艘救援船隻不慎在洪水中翻覆，所幸被其他救援人員及時救出，沒有人員傷亡，而且暴雨和洪水過後，救援工作仍持續進行並設立家庭團聚中心(family reunification centre)安置災民。