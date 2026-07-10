二手車使用仿冒安全氣囊致10人死亡 中國製、不易追查

仿冒安全氣囊零件導致美國駕駛人喪命，主管機關卻束手無策。（路透）

華爾街 日報8日報導，仿冒安全氣囊零件導致美國駕駛人喪命，主管機關卻束手無策。2023年以來發生至少10起死亡案件之後，全國公路交通安全管理局(NHTSA)調查發現有問題的安全氣囊零件來自英文簡稱DTN Airbag的中國製造商吉林省德天諾安全科技有限公司(Jilin Province Detiannuo Safety Technology)，但廠商表示與美國並無生意往來，涉案零件是「另一家公司製造的仿冒品」。

2023年10月，康義錫(Eui Seok Kang，音譯)駕駛二手的雪佛蘭Chevrolet Malibu轎車在德州 暴雨中失控打滑被一輛皮卡撞上。安全氣囊爆開時金屬碎片炸飛刺入臉部。康義錫被削去半個下顎骨、失去大部分下排牙齒以及部分上排牙齒，一個月裡三度接受手術治療感染及面部重建。後來發現車內安全氣囊購於eBay，是賣車的德州中古車行自行安裝。

報導指出，安全氣囊能夠救命，但如果車上原裝的安全氣囊在先前事故裡曾經爆開，後來卻改裝有問題的仿冒品，汽車易手後，不明就裡的新車主可能面臨危險；貼有美國汽車製造商仿冒商標的替代品，在網路上到處可見，仿冒供應鏈長期以來一直是汽車製造商擔憂的問題，基於對信譽與客戶的保護，製造商聘請專門團隊追查假冒零件。

今年4月，身為NHTSA下令禁止印有DTN Airbag零件編號的安全氣囊充氣機銷售和進口。然而，這家中國廠商表示出事的零件是仿冒品。

NHTSA官員說，很難追蹤不合格零件的進口與分銷管道，也不太可能比照其他問題產品宣布召修(recall)。

消費者若想要知道自己車上是否有仿冒零件或問題零件，唯一辦法就是花錢請技師檢查。

便利的網路銷售讓仿冒零件大行其道，因此到目前為止無法統計路上的二手車 有多少使用有問題的DTN Airbag品牌組件。

汽車回收商協會(Automotive Recyclers Association)統計，美國與加拿大每年約有400萬輛回收汽車，進而創造320億元回收零件銷售額，各地汽車維修廠經常使用回收零件。安全氣囊若曾爆開，需要更換新氣囊才能讓車輛安全上路。

根據法院文件，網路販售的仿冒安全氣囊價格低到100元左右，僅為一般正品零件成本十分之一。