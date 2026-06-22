我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

相距僅數百呎 波士頓機場2客機險空中相撞 FAA調查

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
20日上午波士頓羅根國際機場(Boston Logan Internationa...
20日上午波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)差點發生兩架客機空中相撞事件，一架降落中的達美班機差點撞上交叉跑道起飛中的美國航空客機；示意圖。(路透)

20日上午波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)差點發生兩架客機空中相撞事件，聯邦航空管理局(FAA)目前正著手調查中。

紐約時報(New York Times)報導，達美航空(Delta Air Lines) 2351航班，載有129名乘客與6名組員，20日上午11時30分從德州達拉斯飛抵麻州波士頓；在降落中，機上空中防撞系統(TCAS)發出潛在交通衝突預警，機組員隨即與航管中心(air traffic control)協調，執行「重飛」(go-around)程序，才避免撞上另一架正從交叉跑道起飛的飛機。

根據航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，準備飛往北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)的美國航空(American Airlines)3161航班與降落中的達美空中巴士A319客機相距僅數百呎。

有線電視新聞網(CNN)報導，空中交通管制ATC.com的音訊，記錄了航管員急著詢問美航要去哪裡，美航回應塔台已准許起飛。10分鐘後，達美客機安全降落，乘客正常下機。

這是近幾個月來美國機場發生的一連串空中接近事件的最新一起。今年4月，FAA調查甘迺迪國際機場(Kennedy International Airport)美航險些撞上加拿大航空(Air Canada)的事故；同月也調查了納什維爾國際機場(Nashville International Airport)2架西南航空(Southwest Airlines)客機在交叉跑道險些相撞的案件，當時兩機垂直距離僅約500呎。

紐時2023年的調查指出，這類「驚險事故」(close calls)日益頻繁全因國內航管員嚴重短缺，事實是每周會發生數次，遠比大眾過去所知的還要普遍。

航空術語的觸地重飛，指的是中止著陸並立即爬升，用於應對跑道有狀況，或者視線不良，以及塔台指示。

安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)副教授麥考密克(Michael McCormick)對此表示，重飛雖然會讓乘客感到不安，但其實很常見，在美國每天都會發生，「重飛是例行操作，乘客不會事先被告知，只要飛機降落時突然重新爬升，乘客就會知道。」

精華 FAQ

  • 事件發生在20日上午，地點是波士頓羅根國際機場。達美航空2351航班降落時，因航機過近而啟動重飛程序，所幸最後安全落地，未釀成碰撞。

  • 達美客機降落時，另一架美航班機正從交叉跑道起飛，兩機距離僅數百呎。機上TCAS發出預警後，機組立即配合塔台執行重飛，避開危險。

  • FAA已對事件展開調查，近月美國多起機場近失事故也引發關注。專家指出重飛是常見例行操作，但頻繁出現的驚險事件，可能反映航管員長期短缺問題。

波士頓 德州 紐約時報

上一則

卸任117年、死後107年 老羅斯福總統紀念圖書館落成 7月4日啟用

下一則

開學購物季 商場提前起跑促銷

延伸閱讀

降落撞雷達桿 土航波音機身穿透 267乘客急疏散1傷

降落撞雷達桿 土航波音機身穿透 267乘客急疏散1傷
密州跳傘小飛機墜毀 全機12人罹難

密州跳傘小飛機墜毀 全機12人罹難
「噴射背包人」再現？ 機師高空目擊引發熱議

「噴射背包人」再現？ 機師高空目擊引發熱議
中國乘客大鬧國際航班致改降 FBI刑事調查結果出了

中國乘客大鬧國際航班致改降 FBI刑事調查結果出了

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
卡洛琳‧甘迺迪夫婦（左起）與女兒塔蒂亞娜、兒子傑克。（美聯社檔案照）

女兒癌逝…卡洛琳‧甘迺迪夫婦照顧外孫 變「新手爸媽」

2026-06-15 11:19
洛杉磯播佑岡（Boyle Heights）一處冷藏倉儲中心17日下午發生大火，消防人員在現場灌救。(新華社)

南加倉儲火災刺激性濃煙持續數日 洛杉磯市宣布進入緊急狀態

2026-06-20 20:51

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡