相距僅數百呎 波士頓機場2客機險空中相撞 FAA調查
20日上午波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)差點發生兩架客機空中相撞事件，聯邦航空管理局(FAA)目前正著手調查中。
紐約時報(New York Times)報導，達美航空(Delta Air Lines) 2351航班，載有129名乘客與6名組員，20日上午11時30分從德州達拉斯飛抵麻州波士頓；在降落中，機上空中防撞系統(TCAS)發出潛在交通衝突預警，機組員隨即與航管中心(air traffic control)協調，執行「重飛」(go-around)程序，才避免撞上另一架正從交叉跑道起飛的飛機。
根據航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，準備飛往北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)的美國航空(American Airlines)3161航班與降落中的達美空中巴士A319客機相距僅數百呎。
有線電視新聞網(CNN)報導，空中交通管制ATC.com的音訊，記錄了航管員急著詢問美航要去哪裡，美航回應塔台已准許起飛。10分鐘後，達美客機安全降落，乘客正常下機。
這是近幾個月來美國機場發生的一連串空中接近事件的最新一起。今年4月，FAA調查甘迺迪國際機場(Kennedy International Airport)美航險些撞上加拿大航空(Air Canada)的事故；同月也調查了納什維爾國際機場(Nashville International Airport)2架西南航空(Southwest Airlines)客機在交叉跑道險些相撞的案件，當時兩機垂直距離僅約500呎。
紐時2023年的調查指出，這類「驚險事故」(close calls)日益頻繁全因國內航管員嚴重短缺，事實是每周會發生數次，遠比大眾過去所知的還要普遍。
航空術語的觸地重飛，指的是中止著陸並立即爬升，用於應對跑道有狀況，或者視線不良，以及塔台指示。
安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)副教授麥考密克(Michael McCormick)對此表示，重飛雖然會讓乘客感到不安，但其實很常見，在美國每天都會發生，「重飛是例行操作，乘客不會事先被告知，只要飛機降落時突然重新爬升，乘客就會知道。」
事件發生在20日上午，地點是波士頓羅根國際機場。達美航空2351航班降落時，因航機過近而啟動重飛程序，所幸最後安全落地，未釀成碰撞。 達美客機降落時，另一架美航班機正從交叉跑道起飛，兩機距離僅數百呎。機上TCAS發出預警後，機組立即配合塔台執行重飛，避開危險。 FAA已對事件展開調查，近月美國多起機場近失事故也引發關注。專家指出重飛是常見例行操作，但頻繁出現的驚險事件，可能反映航管員長期短缺問題。
精華 FAQ
事件發生在20日上午，地點是波士頓羅根國際機場。達美航空2351航班降落時，因航機過近而啟動重飛程序，所幸最後安全落地，未釀成碰撞。
達美客機降落時，另一架美航班機正從交叉跑道起飛，兩機距離僅數百呎。機上TCAS發出預警後，機組立即配合塔台執行重飛，避開危險。
FAA已對事件展開調查，近月美國多起機場近失事故也引發關注。專家指出重飛是常見例行操作，但頻繁出現的驚險事件，可能反映航管員長期短缺問題。
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