華男芝加哥市公園燒十字架 遭控「仇恨犯罪」等7罪

華裔男子盧默林因在公園公然焚燒十字架，被告仇恨犯罪重罪。(取材自芝加哥警局)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥華裔男子盧默林在葛蘭特公園焚燒十字架，遭庫克郡檢方以仇恨犯罪等七項罪名起訴；他稱是抗議川普政策，但檢警仍認定屬蓄意恐嚇。

伊利諾州庫克郡檢方17日對日前於芝加哥 市中心葛蘭特公園公然焚燒十字架的21歲華裔 男子盧默林(Merlin Lu，音譯)，一口氣起訴了包括「仇恨犯罪 」的重罪與輕罪在內的七項刑事指控。

檢方提出的重罪起訴，包括一項涉及價值超過150元的動產或不動產「縱火罪」；一項「以火燒毀國家資助財產罪」(造成500元以上、1萬元以下損失)，以及兩項「在公園或社區中心實施仇恨罪」。輕罪起訴則有一項「意圖恐嚇而焚燒十字架罪」，一項「蓄意破壞財產罪」，一項「魯莽行為罪」以及一項「妨害治安的擾亂公共秩序罪」。

這起引發社會高度恐慌的事件發生於9日下午，警方接獲多通報案稱公園內有物體正在熊熊燃燒，趕赴現場，發現在哥倫布大道與巴爾博大道交叉路口附近的草地上，一座巨大的木製十字架正被烈火吞噬。所幸芝加哥消防局迅速將火勢撲滅，現場並未造成任何人員傷亡。

由於「焚燒十字架」在美國歷史上，長期被視為白人至上主義及三Ｋ黨恐嚇非裔的極端種族仇恨圖騰，此舉隨即引發全市強烈譴責。

案發隔日，警方公布監視器畫面，一名嫌犯赤裸上身、背著黑色背包倉惶逃離現場。15日，盧默林在位於小義大利區的住處將被捕。

盧默林在被捕前曾主動接受當地媒體採訪並坦承犯案，他撇清自己有種族主義動機。盧默林曾就讀芝加哥伊利諾大學，他稱自己的舉動與種族或性別無關，當時他在十字架頂端放了一頂紅色的「讓美國再次偉大(MAGA)」球帽，純粹是為了抗議川普總統的政策。

盧默林坦言自己事前確實知道焚燒十字架具有歷史關聯，但沒意識到嚴重性；他表示，這是一場政治抗議並向公眾致歉。檢警定性為蓄意的仇恨犯罪。

盧默林已被關押。不過一名法官18日裁定，准許盧在審判期間保釋，但須接受「第一級審前監督」(pre-trial supervision level one)。