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離婚可能為導火線 維州前副州長槍殺妻子後自戕 3名子女在屋內

特派員黃惠玲／綜合報導
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維州前副州長費爾法克斯涉嫌殺妻後自戕。(美聯社)
維州前副州長費爾法克斯涉嫌殺妻後自戕。(美聯社)

維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)警方表示，維州前副州長(Lt. Gov)賈斯汀‧費爾法克斯(Justin Fairfax)16日凌晨涉嫌在位於安嫩代爾(Annandale)的住家內開槍射殺其妻子瑟琳娜‧費爾法克斯(Cerina Fairfax)後自戕，兩人雙雙身亡。警方表示，事件發生時兩人子女亦在屋內。

費爾法克斯郡警察局指出，警方於午夜過後不久接獲通報，趕往Guinevere Drive 8100號路段一處住宅，抵達後發現一男一女陳屍屋內。警方隨後確認死者為賈斯汀‧費爾法克斯與其妻子。

警察局長戴維斯(Kevin Davis)在記者會中表示，初步調查顯示，費爾法克斯在住家地下室內多次開槍射擊其妻，隨後跑至屋內其他區域，並使用同一把槍自盡。他指出，案件與兩人之間長期存在的家庭糾紛有關，「這起事件涉及一段複雜且充滿衝突的離婚程序」。

警方透露，兩人離婚訴訟已持續一段時間，賈斯汀‧費爾法克斯近日才剛收到與即將開庭相關的法律文件，可能成為引發悲劇的導火線。事發當時，家中三名子女，包括兩名青少年男孩與一名年幼女童均在屋內。

此外，賈斯汀‧費爾法克斯過去曾指控妻子對其施暴，但警方表示，根據屋內多個監視器畫面檢視結果，並未發現相關指控屬實。警方指出，這些監視設備是在離婚過程中由妻子所設置。

費爾法克斯現年47歲，於2018年當選維吉尼亞州副州長，並在2019年1月就任，任期至2022年結束。戴維斯形容此案為賈斯汀‧費爾法克斯人生「從高處跌落」的又一例證。這位前副州長曾於2019年面臨性侵指控，使其政治生涯受到重大打擊。警方目前仍持續調查事件細節。

此案仍屬突發事件，相關細節尚待進一步更新。

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