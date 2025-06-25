亞利桑納男攜壓力鍋夾帶7公斤芬太尼入境 聯邦控重罪

圖為美國緝毒人員在紐約查獲的芬太尼。(路透)

隨著全國毒品氾濫，緝毒工作也愈來愈嚴格，不料亞利桑納州一名男子異想天開攜帶一只壓力鍋，內藏約7公斤的芬太尼(fentanyl)藥丸企圖闖關，被海關當場查獲，將面臨聯邦重罪指控。

根據今日美國報(USA Today)取得的法庭文件顯示，27歲擁有公民身分的朗格利亞(Jose Armando Longoria)被控入境時，夾帶毒品芬太尼並企圖販毒而遭到逮捕。

法庭資料顯示，本月18日朗格利亞徒步從墨西哥 諾加列斯(Nogales)入境，不料當他走到丹尼斯戴康西尼入境口岸(Dennis DeConcini Port of Entry)時，突然被海關人員攔了下來。

原來朗格利亞隨身只帶一只壓力鍋，引起聯邦海關與邊境 保護局(CBP )人員質疑，朗格利亞當場辯稱壓力鍋裡裝的是一盆肉。

但是CBP人員並不相信，於是提起壓力鍋發現重量比預期來得重，於是要求朗格利亞前往二級檢查區接受詳細檢查。

進入二級檢查區後，朗格利亞還堅持鍋內的肉沒有問題，直到緝毒犬出現，馬上察覺有毒品，於是CBP人員打開鍋子一舉查獲11袋的藍色藥丸，總重量7.18公斤，而且經過化驗呈現芬太尼陽性反應，當場人贓俱獲。

根據檢方本月20日提交給亞利桑那州聯邦地區法院的刑事起訴書，朗格利亞放棄辯護權並向聯邦調查人員坦承，是一名匿名人士提供100元代價要求他將暗藏在壓力鍋的毒品帶入美國，朗格利亞還指出，過去曾有人委託他代為走私毒品，但之前並未接受。

朗格利亞預計下個月7日在土桑市(Tucson)出席聯邦地方法官麥克唐納(ruce G. Macdonald)主持的羈押聽證會，同時面臨持有400克以上芬太尼並意圖販毒的罪名指控。