路州男子將幼女獨留車內9小時中暑身亡 被控二級謀殺

警車示意圖。(路透)

路易斯安那州一名糊塗父親幾杯黃湯下肚後，竟然將兩歲的幼女獨自留在車內9小時，導致女童不幸中暑身亡，遭到檢方二級謀殺罪的指控。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，聖塔曼尼堂區(St. Tammany Parish)警方證實，32歲男子博特曼(Joseph Boatman)被控將不到21個月大的女兒留置車內，直到8日近中午才被家人發現，隨即遭到警方逮捕並移送聖塔曼尼堂區看守所羈押，其保釋金提高至75萬元。

據了解，警方在8日中午前接獲報案，前往麥迪遜維爾(Madisonville)一棟住宅，住戶告知警方有一名女童獨自留在車內超過9小時，由於當時戶外高溫達華氏100度，女童失去意識、性命垂危，盡管緊急送醫搶救還是回天乏術。

警方調查發現，博特曼當天凌晨2時30分左右從親戚家接走女童，將她放在汽車安全座椅，開車返家，而且博特曼接走女兒之前，已經喝下多杯酒精飲料，以至於回家後，竟忘了將女童帶走、獨自留在車內。

悲劇發生後，聖塔曼尼教區警長史密斯(Randy Smith)發布聲明呼籲家長：「任何家庭都不願看到這種毀滅性事故發生，一旦孩子被留置車內，尤其氣溫高達100華氏度時候，短短幾分鐘就可能造成致命性後果，這起疏忽造成的意外結果令人心碎。」

根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)統計，去年全美有39名兒童死於車內中暑，人數比2023年增加、共有29名兒童死於高溫車內。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)早在5月1日全國預防中暑日(National Heatstroke Prevention Day)當天發表聲明強調：「沒有任何藉口可以把孩子留在停放的汽車內，呼籲每位家長、兄弟姐妹、親戚與保姆應該了解這種做法的危險，也是我們避免這種令人痛心疾首的死亡意外一再發生的唯一辦法。」

NHTSA也發布保護兒童安全的建議事項，包括不開車時、鎖好車門；切勿將兒童單獨留在車內以及鎖上車門離開前檢查車內、尤其是後座。