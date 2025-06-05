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28州逾30零售商聯手 打擊有組織盜竊 跨區執法首例 逮捕數百人

編譯周芳苑／綜合報導
全美100多個執法單位和30多家連鎖零售業者聯手打擊組織盜竊，上周在28州逮捕了數百人。圖為加州公路巡警在長堤市逮捕到竊盜集團。(加州公路巡警)
全美100多個執法單位和30多家連鎖零售業者聯手打擊組織盜竊，上周在28州逮捕了數百人。圖為加州公路巡警在長堤市逮捕到竊盜集團。(加州公路巡警)

伊利諾州庫克郡警長辦公室組織犯罪專案小組，首度與全美100多個執法單位和30多家包括全國性連鎖店在內的零售業者聯手打擊組織盜竊，上周在28州逮捕了數百人。

當局稱，這次全美跨區聯手打擊組織性盜竊的首例。

參與這次「全國組織零售犯罪打擊行動」(National Organized Retail Crime Blitz)的零售業者不乏知名大公司，包括家得寶(Home Depot))、梅西百貨(Macy's)、目標百貨(Target)、化妝品零售商Ulta Beauty、連鎖藥房華格林(Walgreens)、連鎖超市克羅格(Kroger)和中西部連鎖超市邁爾(Meijer)。

負責主導這次行動的庫克郡警長達特(Tom Dart)說，民眾看到犯罪行為被起訴和嚴肅對待，就有震懾作用。

組織性零售犯罪不僅僅是在商店裡順手牽羊，過程包括鎖定目標，動手盜竊和銷贓洗錢。是有組織性的集體犯罪行為；而且近年來其規模和範圍不斷擴大。

據美國零售商聯合會(National Retail Federation)調查，2023年零售業者提報的商店竊盜事件較2019年大增93%。相關損失則增加90%。

批評人士認為，執法力道不足和重罪門檻過低導致犯罪者繼續竊盜。庫克郡地區檢察官伯克 (Eileen O'Neill Burke)去年12月上任以來一直致力解決此一問題，宣布嚴懲，如果被盜商品價值超過300元、或者嫌犯已有商店盜竊重罪前科，檢察官將依州法提起零售盜竊重罪指控，先前只有當被竊商品價值滿1000元、或嫌犯至少有10次前科時才會被控以重罪。

庫克郡檢察官辦公室表示，去年12月1日以來已對1450起零售竊盜案提起重罪訴訟。

Ulta Beauty 資深副總裁彼得魯塞克(Dan Petrousek)說，合作是關鍵，很榮幸能與專業執法和檢察夥伴一起參與打擊行動；該公司團隊上週參與行動，涵蓋九州，為執法部門提供零售犯罪案資訊。

華格林媒體關係總監馬洛尼(Marty Maloney)說，有組織的零售犯罪仍是最嚴峻挑戰之一，該公司與近20個城市、40多個地點的執法夥伴密切合作，遏制這一趨勢。

庫克 零售業 零售商

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