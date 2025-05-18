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反川普被針對？新州政治網紅在芝加哥機場被訊問

編譯盧炯燊／即時報導
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美籍土耳其裔網紅政治評論員派克。（取材自Instagram)
美籍土耳其裔網紅政治評論員派克。（取材自Instagram)

川普政府受到愈來愈多批評，指透過執法部門對國民民採取懲罰性打壓行動，只因他們表達一些反對政府的進步觀點。

擁有近300萬粉絲的美籍土耳其裔網紅政治評論員派克（Hasan Piker) ，12日在網上講述了入境時遭海關與邊境保護局(CBP)人員盤查了數小時的經歷。他認為自己之所以成為目標，是在於他的政治觀點。

儘管他在美國出生，也參加了聯邦的「全球入境(Global Entry)」項目，這是讓低風險乘客快速通過海關及護照檢查的措施。但 12 日由巴黎乘飛機抵達芝加哥歐海爾國際機場 (O'Hare International Airport) 入境時，仍遭拘留及盤問兩個多小時。

33歲的派克是在新澤西州出生，在土耳其成長，現時住在洛杉磯，在串流平台Twitch上也被稱為 HasanAbi，在YouTube、Twitch 及社群平台X上擁有近300 萬粉絲。

這位自由派政治評論員經常批評以色列及在加薩無差別襲擊，總統川普自然也是他的批評對象。在遭盤查期間，CBP人員不斷查問他對川普、哈瑪斯及以色列的看法。

在 YouTube 長達近 40 分鐘的詳細敘述裡，派克表示當時與CBP人員的對話大致友好，但認為「這樣做的目的是讓人們心生恐懼，對言論產生寒蟬效應」。他直指川普政府因為你的言論而予以恐嚇，是直接違反了憲法「第一修正案」對言論自由的保障。

他堅稱他在網路上發布的內容從未違法，只涉及受到憲法保護的言論。

不過國安部助理部長麥勞夫林(Tricia McLaughlin) 隨即發聲明，反駁派克有關遭拘留及盤查的描述，強調這是「例行且合法的」，適用於任何旅客。但她未有披露拘留及盤問派克的內容細節。

倡議組織「捍衛權利與異議」(Defending Rights &Dissent)批評邊境人員攔下政治評論員，並盤問一些受到憲法保護的言論，令人「深感不安」，這種濫用權力的行為侵犯了新聞自由。

川普 CBP 邊境

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