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亞利桑納州2歲童荒野迷失16小時 獨走7哩 幸運牧羊犬陪伴獲救

記者張聲肇／綜合報導
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發現迷路男童的牧羊犬巴佛德。(雅瓦派郡警長辦公室)
發現迷路男童的牧羊犬巴佛德。(雅瓦派郡警長辦公室)

亞利桑納州兩歲男童艾倫(Boden Allen)14日傍晚5時左右走失，在荒野中獨自走了七哩路，16小時後才被一家牧場的巡邏犬發現，重獲安全。

亞利桑納州兩歲男童艾倫14日傍晚走失，獨自在荒野中走了七哩路，16小時後才被一家...
亞利桑納州兩歲男童艾倫14日傍晚走失，獨自在荒野中走了七哩路，16小時後才被一家牧場的巡邏犬發現，重獲安全。(雅瓦派郡警長辦公室)

家住鳳凰城北方170哩小鎮塞利格曼(Seligman)的艾倫，14日下午和媽媽在戶外玩耍。媽媽進屋替小嬰兒換尿布時還跟進屋裡，但不等媽媽換完尿布，又跑出去。等媽媽出門找人時，艾倫已不見人影。

雅瓦派郡副警長紐南(Jeff Newnum)指出，郡警局獲報不到10分鐘。就出動40餘名警力，徹夜搜尋了16個小時，沿路還發現兩隻美洲山獅(mountain lions)，唯獨就是不見小艾倫的蹤跡。

翌日早晨，七哩外一家牧場的主人丹頓(Scotty Dunton)打電話報警，說「有個小男孩走進我的牧場」。

丹頓說，他養的牧羊犬巴佛德(Buford)外出察看是否有郊狼(coyotes)出沒時，發現小男孩。「巴佛德很愛小孩，可以想像，看到他以後，就沒有離開過他。」

巴佛德是混種土耳其安那托利亞牧羊犬(Anatolian Pyrenees)。牠看到小艾倫以後，就一直守在他身邊，才引起丹頓的注意。艾倫告訴丹頓，他在樹下睡了一覺。

紐南說，牧羊犬顯然不把小艾倫視作威脅，也知道「有點不對勁」，才會直覺地跑近小男孩，並且守在一旁。

紐南說，丹頓從當地媒體得知，這一帶有小孩走失，大家正在搜尋，於是打電話告訴警局，小孩在他那兒。

丹頓說，「我無法相信，這小子能走這麼遠，走了七哩路，彷彿是一直線走在平地上，事實上從他家到這裡，中間隔著三座山頭和深谷，兩歲小兒居然辦得到，簡直難以置信。」

紐南說，警方預備下周帶一塊大牛排到牧場，好好地犒賞巴佛德。

亞利桑納州 牛排 土耳其

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