紐約上州小飛機墜毀 菁英醫師家庭6死

墜機死亡遇難卡倫娜‧格羅夫(右)曾獲NCAA年度最佳女子運動員，她的男友詹姆斯‧桑托羅(左)遇難。(美聯社)

12日墜毀於紐約上州 的私人飛機，機上六人全數身亡；罹難者家屬表示，死者是關係親密的醫師家庭、傑出運動員和高材生共六人，他們當時正準備前往卡茲奇參加生日派對並歡度逾越節(Passover)假期。此外，上周旗下直升機墜入曼哈頓 哈德遜河的觀光 直升機公司被令停業。

當局和一名接受「美聯社」採訪的家屬表示，這架三菱(Mitsubishi)雙引擎MU-2B飛機12日上午從波士頓郊區起飛，午後不久墜毀於紐約州科佩克鎮(Copake)靠近麻州州界的泥濘田野，無人生還。

罹難者家屬發布的聲明表示，其中一名死者是麻省理工學院(MIT)足球運動員卡倫娜‧格羅夫(Karenna Groff)，她2022年曾獲選為全美大學體育聯盟(NCAA)年度最佳女子運動員，目前就讀紐約大學醫學院，本將慶祝25歲生日。

死者另包括卡倫娜的父親、神經科醫師邁克‧格羅夫(Michael Groff)，她的母親、婦女泌尿科醫師喬伊‧賽尼(Joy Saini)，以及她26歲的哥哥賈里德(Jared Groff)，賈里德2022年畢業於斯沃斯莫爾學院(Swarthmore College)，現任律師助理。小飛機由邁克‧格羅夫駕駛。

另一人是賈里德的女友亞歷希亞‧庫尤塔斯‧杜瓦迪(Alexia Couyutas Duarte)，她也畢業於斯沃斯莫爾學院，原定今年秋季就讀哈佛法學院；還有一人是卡倫娜的男友詹姆斯‧桑托羅(James Santoro)，他也剛從MIT畢業。

詹姆斯的父親約翰·桑托羅(John Santoro)表示，「他們是一個很棒的家庭，這個世界失去了一群非常傑出的人，若有機會，他們能為世界貢獻許多好事，我們全都飽受打擊。」

國家運輸安全委員會(NTSB)官員13日在記者會上表示，墜機前不久，飛行員曾通知哥倫比亞郡機場(Columbia County Airport)的航管單位，稱他錯過了初期進場(initial approach)時機，要求重新安排進場程序。

官員表示，在準備新座標時，航管員試圖發送三次低空警報，飛行員未回應，也沒有發出求救信號。

飛機的駕駛員是邁克‧格羅夫，根據家人的聲明，他「經驗豐富」。

NTSB調查員英曼(Todd Inman)表示，調查員取得失事班機飛行最後幾秒鐘的影片，顯示「機體外觀完整，接著以高速驟降墜地」。當天陰沉的天氣可能有影響。

●墜河直升機公司被令停業

此外 ，聯邦航空管理局(FAA)13日表示，觀光直升機解體墜入曼哈頓哈德遜河導致六人喪生悲劇，直升機公司「紐約直升機旅遊」(New York Helicopter Tours)已被令立即停業。