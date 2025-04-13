喬州沃爾瑪員工槍殺2同事又傷1人 南卡落網前對自己開槍

發生槍擊案的喬治亞州柯文頓沃爾瑪超市。(Covington Walmart官方臉書)

喬治亞州牛頓郡（Newton）沃爾瑪 員工11日凌晨槍殺兩同事、重傷另一人後逃逸，在南卡 落網前對自己開槍，警方將重傷的嫌犯送醫，情況危急。

郡警長辦公室說，嫌犯殺害的都是熟人––先在已關門不營業的店裡，擊斃一名同事，隨即在店外重傷另一同事，又衝到附近女同事家，把她殺死。

亞特蘭大西南35哩柯文頓（Covington）沃爾瑪大型超市裡面打烊後還在收拾的員工說，約1時35分的時候，聽到槍響。

牛頓郡警長瑞德靈傑（Jack Redlinger）說，嫌犯後來在南卡州艾肯（ Aiken）20號州際公路上被逮捕，被逮前朝自己開槍。

住在艾默森路（ Emerson Trail）的女同事的媽媽告訴地方電視台，她女兒名叫艾奇拉‧克拉克（Akeela Clark），19歲，嫌犯曾數度送她回家，但兩人不是男女朋友。

警長辦公室說，事發前，嫌犯從店裡出去到自己車上取槍，回來就朝目標開槍。他朝南卡州逃逸時，警方調用監視錄影，從中看出逃逸車輛的車牌、型號、顏色等，警惕沿路巡邏警察，請他們注意、擋下。

艾肯郡警長辦公室說，警察把他擋下車後，一度與艾肯郡警察及南卡州巡警對峙。他對自己開槍後，對峙結束。

總部在阿肯色州 奔頓維爾（Bentonville）的沃爾瑪說，「發生這種事，全公司上下都感心碎。」

「本公司各分店絕對不容許暴力。此刻，我們集中精力關注所有同事，完全支持執法單位調查。」

這家沃爾瑪發生槍擊案後，暫停營業兩天，現已恢復營業。