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財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

自稱被繼母禁錮逾20年 康州男藉縱火獲救 繼母喊冤否認

記者張聲肇／綜合報導
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康乃狄克州56歲婦人蘇麗文(中)因涉嫌綁架虐待繼子，於3月12日遭警方逮捕。(美聯社)
康乃狄克州56歲婦人蘇麗文(中)因涉嫌綁架虐待繼子，於3月12日遭警方逮捕。(美聯社)

康乃狄克州一名32歲男子自稱被繼母關在房間20多年，每天只有雞蛋鮪魚沙拉或花生醬三明治果腹。日前他用印表紙、清潔液和打火機引發火警，才因此被發現而獲救。

消防隊把火勢撲滅後，男子被送醫治療燙傷時向警方坦承是他縱火，目的是自救。他告訴警方，他從四年級開始就被繼母關在一間72平方呎的小房間裡。

其56歲的繼母蘇麗文(Kimberly Sullivan)於12日遭逮捕，被控以襲擊、綁架和虐待等多項罪名。

檢察官指出，該名男子身高5呎9吋，獲救時體重僅68磅。

沃特貝瑞市警局長史巴格諾羅(Fred Spagnolo)聽聞縱火男子一生被「拘禁、虐待、餓肚子」的故事後表示，這是他從警33年以來所見任何人承受過「最不堪的待遇。」他說，想到為人父母或監護人竟可以如此對待家人，他不禁氣得顫抖。

蘇麗文透過律師表示，警長聽到的「絕對不是真的」。

律師卡洛迪斯(Ioannis Kaloidis)說，「他並沒被關在房間裡。她根本就沒有拘禁他。她給他吃的，給他地方住，還被冤枉成這樣，情何以堪！」

法院卷宗顯示，「男性受害人甲」小學四年級時，因常餓肚子，晚上會偷跑出來找東西吃，要不到就用偷的，偷不到就去翻垃圾堆。

繼母發現他偷溜出去幹壞事，就把他關在家裡，最後讓他退學在家，除了做零工的時間，一律不准離開房間，「幾乎每天如此」。

他告訴警方，除了萬聖節，他不能和朋友玩，他最後一次「不給糖就搗蛋」是12歲的時候，自己裝扮成消防員。他兩個同父異母姊妹都可找朋友來家裡，他卻一直是全家唯一「不可告人」的成員。社福人員來查訪時，繼母命他回答「一切OK」。

警方說，該男十四、五歲時，會出門和爸爸一起去丟垃圾，自此不曾出門，每天頂多可以出來放風15分鐘至2小時。

蘇麗文目前被拘禁，保釋金定為30萬元，3月26日出庭。

康乃狄克州 雞蛋 萬聖節

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