華府空難／川普推給拜登DEI政策 還稱用「常識」判斷

華府空難後,川普在白宮記者會上指責拜登政府的多元化政策要負責。(歐新社)

美國29日發生客機與軍用直升機相撞,川普 總統30日發表談話,懷疑意外發生的原因可能與聯邦航空管理局(FAA)過去的多元雇用計畫有關;川普並發布備忘錄,要求重新審視過去四年的FAA雇員。

一架美國航空搭載60名乘客和四名機組人員的民航客機29日準備降落雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時,與一架正在夜間訓練的黑鷹直升機相撞,雙雙墜毀在機場旁的波多馬克河(Potomac River)。

川普30日針對意外事件發表談話,他表示,航空交通管制的工作必須由最聰明、最具心理素質的人來承擔;川普說,他在2016年擔任總統時,確立這樣的標準,但拜登 政府上台後,又降低標準。

川普表示,聯邦航空管理局的多元和包容雇用計畫(diversity, equity, and inclusion hiring plan, DEI),竟開放雇用有嚴重智能障礙、精神問題等的員工;川普說,他已在日前簽署行政命令,修正聯邦航空管理局的標準。

川普沒有確認意外與航空交通管制的指示有關,但認為塔台給的警告太晚,甚至在意外發生前,塔台還詢問黑鷹直升機有沒有看到客機。

至於被媒體質問,何以認為意外和FAA的多元雇用計畫有關?川普先是說,有可能(it just could have been),又回答說,因為他有常識(common sense),指航管像是下最頂尖的西洋棋,不但要一心多用,還要操作複雜的電腦,必須雇用最好的人才。

川普也質疑,為何兩架飛機會保持在同樣的高度?認為如果能即早變換到不同的高度,就可以避免意外。

川普說,他無法想像具有高標準視力的人無法目測到客機;川普認為,直升機當時可以減慢速度、可以向上、可以向下,也可以轉彎,但直升機一直前進,直到最後才微幅轉彎,但為時已晚。

川普30日發布備忘錄,要求立即審視飛航安全;川普稱拜登政府執政下的FAA,採用多元、公平和包容的雇員策略,川普在上任後即做取消,要求今後雇員以能力為基準。

川普在備忘錄中命令交通部長和FAA重新審查過去四年的雇用決定,取代任何不符合標準的雇員。