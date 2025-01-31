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華府空難／川普推給拜登DEI政策 還稱用「常識」判斷

記者陳熙文／華盛頓報導
華府空難後，川普在白宮記者會上指責拜登政府的多元化政策要負責。(歐新社)
華府空難後，川普在白宮記者會上指責拜登政府的多元化政策要負責。(歐新社)

美國29日發生客機與軍用直升機相撞，川普總統30日發表談話，懷疑意外發生的原因可能與聯邦航空管理局(FAA)過去的多元雇用計畫有關；川普並發布備忘錄，要求重新審視過去四年的FAA雇員。

一架美國航空搭載60名乘客和四名機組人員的民航客機29日準備降落雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagon Washington National Airport)時，與一架正在夜間訓練的黑鷹直升機相撞，雙雙墜毀在機場旁的波多馬克河(Potomac River)。

川普30日針對意外事件發表談話，他表示，航空交通管制的工作必須由最聰明、最具心理素質的人來承擔；川普說，他在2016年擔任總統時，確立這樣的標準，但拜登政府上台後，又降低標準。

川普表示，聯邦航空管理局的多元和包容雇用計畫(diversity, equity, and inclusion hiring plan, DEI)，竟開放雇用有嚴重智能障礙、精神問題等的員工；川普說，他已在日前簽署行政命令，修正聯邦航空管理局的標準。

華府空難發生後，川普在記者會上說拜登政府的多元化政策應該負責。(歐新社)
華府空難發生後，川普在記者會上說拜登政府的多元化政策應該負責。(歐新社)

川普沒有確認意外與航空交通管制的指示有關，但認為塔台給的警告太晚，甚至在意外發生前，塔台還詢問黑鷹直升機有沒有看到客機。

至於被媒體質問，何以認為意外和FAA的多元雇用計畫有關？川普先是說，有可能(it just could have been)，又回答說，因為他有常識(common sense)，指航管像是下最頂尖的西洋棋，不但要一心多用，還要操作複雜的電腦，必須雇用最好的人才。

川普也質疑，為何兩架飛機會保持在同樣的高度？認為如果能即早變換到不同的高度，就可以避免意外。

川普說，他無法想像具有高標準視力的人無法目測到客機；川普認為，直升機當時可以減慢速度、可以向上、可以向下，也可以轉彎，但直升機一直前進，直到最後才微幅轉彎，但為時已晚。

川普30日發布備忘錄，要求立即審視飛航安全；川普稱拜登政府執政下的FAA，採用多元、公平和包容的雇員策略，川普在上任後即做取消，要求今後雇員以能力為基準。

川普在備忘錄中命令交通部長和FAA重新審查過去四年的雇用決定，取代任何不符合標準的雇員。

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川普 拜登

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