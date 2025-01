Cybertruck在川普酒店外爆炸 馬斯克研判跟恐攻有關

ABC報導,特斯拉 (Tesla)一輛Cybertruck 周三在美國川普拉斯維加斯酒店外爆炸,被警方列為恐怖攻擊案子調查。特斯拉執行長馬斯克 說爆炸跟車輛本身無關。

拉斯維加斯大都會警察局表示,一輛2024款Cybertruck駛至酒店玻璃入口大門時,車輛先是冒出煙霧,隨即發生劇烈爆炸。

警方指出,駕駛身亡,另有7人受輕傷。有警官向ABC透露,車上裝有煙火型迫砲裝置。

同日早晨,紐奧爾良發生針對人群的攻擊事件,造成10人死亡、超過30人受傷,FBI和警方正在調查此案。FBI表示,現場發現了ISIS旗幟,並確認嫌犯Shamsud-Din Jabbar是否和恐怖組織有關係。,調查人員也在現場發現了自製爆炸裝置。

特斯拉執行長馬斯克在X平台發文表示,Cybertruck爆炸事件經確認是由「租賃的Cybertruck貨床所置大型煙火和/或炸彈引起」,與車輛本身無關。

馬斯克提到,爆炸發生時所有車輛遙測數據均顯示正常。

馬斯克還說,目前看來,這似乎是一場恐怖攻擊。無論是拉斯維加斯的Cybertruck爆炸案,還是紐奧爾良的F-150自殺式炸彈攻擊,兩輛涉案車輛都是從Turo平台租賃來的,由此來看或許兩案之間有某種聯繫。

