紐奧良傳有人開卡車高速衝進人群與警駁火 已知10死30傷

美國CBS新聞1日報導,稍早有報導傳出,路易斯安那州紐奧良法國區波旁街發生了一輛車衝進人群的潛在大規模傷亡事件。

報到指出,時值新年凌晨,作為熱門觀光 區的法國區波旁街本來就會很熱鬧。目擊者告訴CBS新聞記者魏斯(Kati Weis) ,一輛卡車高速撞進波旁街人群,司機隨後下車與開始開槍,警方則開火還擊。

魏斯看到多人帶傷躺在地上。紐澳良警察局發言人告訴CBS新聞,「初步報告顯示,一輛車可能衝入了一群人。傷亡情況未知,但有通報稱有人死亡」。

BBC報導,紐澳良市緊急準備部門NOLA Ready指出,已有10人死亡,另有30人受傷。傷者已被送往醫院,公安合作機關正在現場。

NEW YEARS HORROR: Multiple people are dead after New Orleans PD says a car may have plowed into a group of people on Bourbon Street at 3:15am.



