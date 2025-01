逾150個管狀炸彈 FBI破獲史上最大批完工爆炸裝置 嫌自曝1天製50發彈藥

美國NBC新聞1日引述官方說法報導,一名維吉尼亞州 男子因聯邦當局在他家中起出一批自製爆炸裝置而被捕,其中部分被標為「致命」,此案也是聯邦調查局(FBI )史上緝獲最大批完工爆炸裝置。

根據法庭文件,當局於2024年12月17日,在諾福克西北約47公里的史密斯菲爾德(Smithfield)一處農場拘捕史帕福德(Brad Spafford),指控他非法持有一把未經登記的短管步槍。

拘留備忘錄指出,FBI幹員搜查史帕福德住家時,發現這把步槍以及「超過150個自製簡易爆炸裝置,評估為管狀炸彈」。文件寫道,「這些裝置中,部分被標為『致命』。大多數裝置在一個獨立式車庫內發現,FBI還在該處發現工具和製造材料,包括自製保險絲與PVC管段,住家臥室的一個背包裡發現另外幾個明顯的管狀炸彈,完全不安全」。

BIG THREAD: Today, I attended the preliminary/detention hearing for Brad Spafford, charged with possessing a short barrel rifle.



Federal prosecutors say more charges are coming and that his arrest yielded the "largest seizure of finished explosive devices in FBI history." pic.twitter.com/7UuW3DWfox