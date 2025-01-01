逾150個管狀炸彈 FBI破獲史上最大批完工爆炸裝置 嫌自曝1天製50發彈藥

美國聯邦調查局日前拘捕一名男子，在他家搜出了一批自製爆炸裝置。圖為聯邦調查局人員查案資料照，非新聞發生地點。（路透）

美國NBC新聞1日引述官方說法報導，一名維吉尼亞州 男子因聯邦當局在他家中起出一批自製爆炸裝置而被捕，其中部分被標為「致命」，此案也是聯邦調查局（FBI ）史上緝獲最大批完工爆炸裝置。

根據法庭文件，當局於2024年12月17日，在諾福克西北約47公里的史密斯菲爾德（Smithfield）一處農場拘捕史帕福德（Brad Spafford），指控他非法持有一把未經登記的短管步槍。

拘留備忘錄指出，FBI幹員搜查史帕福德住家時，發現這把步槍以及「超過150個自製簡易爆炸裝置，評估為管狀炸彈」。文件寫道，「這些裝置中，部分被標為『致命』。大多數裝置在一個獨立式車庫內發現，FBI還在該處發現工具和製造材料，包括自製保險絲與PVC管段，住家臥室的一個背包裡發現另外幾個明顯的管狀炸彈，完全不安全」。

BIG THREAD: Today, I attended the preliminary/detention hearing for Brad Spafford, charged with possessing a short barrel rifle.



Federal prosecutors say more charges are coming and that his arrest yielded the "largest seizure of finished explosive devices in FBI history." pic.twitter.com/7UuW3DWfox — Ford Fischer (@FordFischer) December 31, 2024

檢方表示，該背包外面寫著「#nolivesmatter」一詞；新澤西州 國土安全和防備辦公室（NJOHSP）表示，「生命不重要」（No Lives Matter）成員透過網路加密通訊軟體宣傳，遵循白人極端主義意識形態，推動大規模殺戮、犯罪活動與針對性攻擊，且慫恿追隨者從事自殘或虐待動物。

根據文件，史帕福德和2個年幼孩子住在家中。史帕福德據稱告訴當局，他在冰箱裡存放了一罐爆炸材料，非常不穩定，可能會由於溫度變化而爆炸。附上的冰箱內照片顯示，一個標示「危險」和「別碰」的罐子就放在似乎是微波食物與其他食品旁邊。

檢方表示，史帕福德使用總統的照片進行打靶練習，「表達了支持政治暗殺，且最近在一家當地靶場尋求狙擊步槍射擊資格」。拘留備忘錄稱，他們認為史帕福德獲釋對與他同住者、社區與「將負責定期檢查其住所是否有火器，包括危險和不穩定爆裂物的審前官員」構成「極端危險」。

史帕福德的律師沒有立即回應置評請求。官方稱此案的調查始於2023年，當時一名消息人士告訴當局，史帕福德處理一個自製爆炸裝置時導致手部變形，還稱他正在囤積武器和自製彈藥。史帕福德告訴消息人士，他一天製作約50發的彈藥。