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亞利桑納破獲400萬顆芬太尼走私

編譯尤寶琪／綜合報導
亞利桑納州海關與邊境保護局近期從一名20歲男子身上查獲了400萬顆合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)藥丸，這是該局史上查獲規模最大的芬太尼走私案。(路透)
亞利桑納州海關與邊境保護局近期從一名20歲男子身上查獲了400萬顆合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)藥丸，這是該局史上查獲規模最大的芬太尼走私案。(路透)

設在亞利桑納州的美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)表示，近期從一名20歲男子身上查獲了400萬顆合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)藥丸，這是該局史上查獲規模最大的芬太尼走私。

根據CBP在1日發布的新聞稿，這起破紀錄的走私案發生於7月，當時這名男子駕駛一輛皮卡(pickup trucks)，並用拖車拉著一台運動露營車(sport recreational vehicle)，抵達盧克維爾(Lukeville)入境點。

根據新聞稿，當局稱這名男子是亞利桑納州本地人，他的車輛在接受初步入境檢查後，被送去進行更嚴格的檢查；當局在第二次檢查中，發現拖車框架異常；警方和警犬隊隨後在拖車框架內，發現了234包毒品；CBP表示，這些包裝內共有約400萬顆藍色芬太尼藥丸，重量超過1000磅。

CBP代理局長米勒(Troy Miller)表示：「這是CBP史上查獲的最大宗芬太尼案件，反應出我們保護國家和打擊殘酷販毒集團犯罪活動的堅定決心。」

這次緝毒行動是美國CBP「阿波羅-亞利桑納」(Operation Apollo-Arizona)行動和「尖峰廣場行動」(Operation Plaza Spike)的一部分，這些行動的重點分別是收集與芬太尼相關的情報並破壞促進芬太尼流動的販毒集團行動。根據聯邦數據，CBP在2024年迄今，已經查獲超過1萬5000磅的芬太尼。

根據聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention)轄下國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)，芬太尼是一種強效合成鴉片類藥物，效力比海洛因強約50倍(heroin)，2023年有高達70%的吸毒過量致死事件是與芬太尼有關。

緝毒局(US Drug Enforcement Administration )表示，2024年已查獲超過3000萬顆的芬太尼藥丸和超過4100磅的芬太尼粉末，相當於超過2.08億份致命劑量。

CBP 亞利桑納州 聯邦疾病防治中心

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