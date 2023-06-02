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南卡加油站非裔少年命案 華裔店主8年來2度向竊嫌開槍

記者胡玉立／綜合報導
南卡羅來納州加油站店東周瑞克開槍打死被指偷瓶裝水的14歲非裔少年後，已被控罪；警方紀錄顯示，他以前也曾向兩名涉嫌偷竊者開過槍，未被控罪。圖為這座加油站外觀。(美聯社)
南卡羅來納州加油站店東周瑞克開槍打死被指偷瓶裝水的14歲非裔少年後，已被控罪；警方紀錄顯示，他以前也曾向兩名涉嫌偷竊者開過槍，未被控罪。圖為這座加油站外觀。(美聯社)

南卡羅來納州經營加油站和商店的華裔店主周瑞克(Rick Chow，音譯)5月28日晚因懷疑14歲非裔青少年卡馬特-貝爾頓(Cyrus Carmack-Belton)偷竊店內瓶裝水，追趕並自後開槍擊斃已逃出店外的少年。警方表示，過去五年警方接到周瑞克報警、到他經營的加油站多達數百次，而過去八年，周瑞克曾兩次向涉嫌行竊者開槍，但都沒有被控罪。

現年58歲的周瑞克29日被控謀殺罪名，30日首次過堂，抗議者29日晚闖入店內打砸搶，並在店外塗鴉。

南卡州里奇蘭郡(Richland County)警方表示，過去五年內，警方到他位於哥倫比亞(Columbia)的Xpress Mart Shell加油站數百次，原因包括接獲襲擊、行竊、搶劫、破壞物品等報案。

其中2015年，周瑞克試圖阻止他懷疑來店裡行竊者，並向一輛車子開了數槍；被疑偷竊者進入車內、威脅要向周瑞克開槍。此案中無人受傷。2018年，周瑞克與一扒手正面衝突，扒手男子攻擊周瑞克；周瑞克開了兩槍，男子腿部受傷；男子對指控供認不諱。

警方表示，2015和1018年的兩起案件中，周瑞克的行為都不構成犯罪。南卡羅來納州自衛法要求開槍者不主動挑起事故，但須相信自己處於迫在眉睫的危險中且無法避免危險。

里奇蘭郡警長洛特(Leon Lott)表示，28日的事件情況卻並非如此；沒有證據顯示14歲青少年卡馬特-貝爾頓曾將武器指向周瑞克或他兒子。目擊者和監控錄像都沒有證據顯示周瑞克擔心自己的生命安全。洛特指出，警方在少年屍體附近發現一把槍；少年逃跑摔倒後，周瑞克的兒子告訴他父親，少年攜帶武器。

洛特表示，周瑞克認為該少年在店內偷了四瓶水；調查人員查看店內監視影片顯示，少年後來將瓶子放回冰箱。發生爭吵後，少年跑出店外，他被殺時仍在逃跑。洛特說：「你不能從背後射殺對你沒有威脅的人。」

檢察官表示，調查結束後，會考慮對周瑞克和他兒子提出更多指控。周瑞克目前在里奇蘭郡監獄等待保釋聽證。若謀殺罪名成立，周瑞克將面臨30年刑期至終身監禁。

里奇蘭郡近半數人口是非裔，槍擊案發生後，悲痛情緒非裔社區。南卡州非裔民主黨籍國會議員克萊本(Jim Clyburn)表示，「非裔男性被定罪和被描繪成侵犯者的歷史趨勢，一再導致致命和令人心碎的情況。卡馬特-貝爾頓已被確認清白；而他被認為入店行竊一瓶水的罪行，不該讓他喪命。我祈禱正義迅速伸張。」

南卡羅來納州 非裔 加油站

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