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佛州奧蘭多市槍案3死 嫌犯被警方擊斃

中新社／舊金山9日電
佛州奧蘭多市一處住宅內發生槍擊事件，造成3人死亡。（示意圖，本報檔案照）
佛州奧蘭多市一處住宅內發生槍擊事件，造成3人死亡。（示意圖，本報檔案照）

據美國警方稱，9日淩晨，佛州奧蘭多市(Orlando)一處住宅內發生槍擊事件，造成3人死亡，嫌犯被警方擊斃。

奧蘭多警方9日在一份聲明中說，接到關於家庭暴力的報警後，該機構於當日2時25分左右趕到當地一處住宅並聽到屋內傳出槍聲。隨後，嫌犯轉移至住宅外部並向警方開火。該名嫌犯與警方交火時中槍，並在送醫後死亡。

警方隨後在住宅內發現兩名成年人及1名兒童遭到槍擊，受傷兒童被送醫搶救。警方稱，在住宅內中槍的3人都已死亡。

警方後來在社交平台上表示，該案嫌犯是生於1994年的戴利(Lacorvis Tamar Daley)，他的個人照片同時被公布。哥倫比亞廣播公司援引警方的話說，暫不清楚嫌犯是否有犯罪前科。

根據警方的說法，與嫌犯交火的兩名警察沒有受傷，目前已被行政休假，相關部門將對兩人的執法行為展開調查。這兩名警察當天啟動了執法記錄儀，警方將於30天內公布執法視頻。 

在9日舉行的新聞發布會上，警方沒有透露受害者以及警察的身分。目前，案件正在進一步調查中。

警察 槍擊 佛州

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