佛州奧蘭多市槍案3死 嫌犯被警方擊斃

據美國警方稱,9日淩晨,佛州 奧蘭多市(Orlando)一處住宅內發生槍擊 事件,造成3人死亡,嫌犯被警方擊斃。

奧蘭多警方9日在一份聲明中說,接到關於家庭暴力的報警後,該機構於當日2時25分左右趕到當地一處住宅並聽到屋內傳出槍聲。隨後,嫌犯轉移至住宅外部並向警方開火。該名嫌犯與警方交火時中槍,並在送醫後死亡。

警方隨後在住宅內發現兩名成年人及1名兒童遭到槍擊,受傷兒童被送醫搶救。警方稱,在住宅內中槍的3人都已死亡。

警方後來在社交平台上表示,該案嫌犯是生於1994年的戴利(Lacorvis Tamar Daley),他的個人照片同時被公布。哥倫比亞廣播公司援引警方的話說,暫不清楚嫌犯是否有犯罪前科。

根據警方的說法,與嫌犯交火的兩名警察 沒有受傷,目前已被行政休假,相關部門將對兩人的執法行為展開調查。這兩名警察當天啟動了執法記錄儀,警方將於30天內公布執法視頻。

在9日舉行的新聞發布會上,警方沒有透露受害者以及警察的身分。目前,案件正在進一步調查中。

