赫茲賠付1.68億 與合法租車被當竊賊顧客和解

赫茲租車公司以1億6800萬元和合法租車卻被當做竊車賊的顧客和解。圖為丹佛市一家赫茲租車據點2020年檔案照。(美聯社)

租車 公司赫茲(Hertz)5日宣布達成1億6800萬元和解協議，作為給合法租車卻被控偷車甚至被捕遭控罪顧客的賠償。

顧客指控說，赫茲公司找不到歸還的車輛，致使合法租車的部分顧客被當做竊車賊，而遭到攔檢、逮捕和起訴；還有的顧客投訴赫茲的還車程序、租約延續和租車付款等問題。

赫茲與客戶的糾紛已解決364起，超過總數的95%。今年底前，公司需為大部分尚未獲得理賠的顧客賠償1億6800萬元，部分理賠款是來自保險 公司。

赫茲公司表示，每年約報警3365起顧客盜車；意味著被控盜車案七年前開始增多來，約2萬3000名客戶受到指控。

赫茲公司還經營Dollar和Thrifty兩家租車公司，與顧客的和解協議也包括上述兩個品牌。

赫茲公司執行長徹爾(Steven Scherr)今年2月上任不久誓言要解決這一問題，當做優先要務處理，保證要善待未被公平對待的顧客。徹爾說：「我今年初加入赫茲時就表示，我們的公司要將顧客利益放在首位，解決理賠問題可兌現我們的承諾。」

該公司今年6月首次開始與客戶和解時表示，對每個顧客的糾紛將逐個審議。

赫茲2020年5月因疫情影響而提出破產 保護，當時顧客被當竊賊逮捕只有20個，此後開始暴增；該公司去年撤銷破產申請時，因將重建公司在租車行的領導地位當做重點，而沒有及時解決顧客被錯誤逮捕的遺留案，部分案件已被交給州法院。

控方律師曾估計損失達9億6000萬元，包括失去薪資收入和精神痛苦賠償，但赫茲公司認為是被大幅誇大。

尚不清楚赫茲報告的車輛被盜有多少真偽，但租賃車輛失竊是真實存在的問題，國家保險業犯罪局的報告估計，每年約3萬輛租賃車輛被盜。