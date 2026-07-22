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辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

世界新聞網／輯
園藝專家分享可以快速分辨藍莓是否成熟的妙招。藍莓示意圖，與本新聞無關。（取材自p...
園藝專家分享可以快速分辨藍莓是否成熟的妙招。藍莓示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Brigitte Tohm）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：判斷藍莓甜度不看大小，可用泡冷水測試密度。
  • 重點二：成熟藍莓糖分較高會下沉，較酸者多半會浮起。
  • 重點三：未成熟藍莓可冷藏等待，已成熟者可冷凍保存。

攝取充足水果很重要，而藍莓是營養最豐富的水果之一；但如何判斷藍莓是否成熟夠甜，可是一門學問。首先要拋棄「藍莓愈大愈甜」的迷思，而要挑選出優質藍莓，有個簡單的方法可以判斷，就是將藍莓泡入冷水中。

Daily Meal報導，園藝專家恩羅斯（Chris Enroth）表示，成熟的藍莓含糖量較高，所以泡入水中時，會因為密度較高而下沉；較酸的藍莓糖分較低，因此會浮上水面，如此就能輕易分辨藍莓成熟與否，建議盡快食用沉在水底的藍莓，而浮在水面上的藍莓也別急著丟掉，還有其他用途。

沉到水底的藍莓可以立即食用，或裝袋放冷凍庫保存，根據廈門久然進出口公司的說明，以華氏零度以下保存的冷凍藍莓，風味和營養可以維持8到12個月，超過期限後仍可安全食用，但品質會下降；如果發現果實變色、凍傷或散發酸味，代表藍莓已經變質，建議丟棄。

浮在水面的藍莓可能只是尚未成熟，所以不需要急著丟掉，放入冰箱等待幾周通常就會成熟。行政主廚奧爾蒂斯（Raymond Ortiz）說，這些藍莓不應放在室溫下，否則會在幾天內變質。存放前切勿清洗果實，因為水份會讓藍莓發霉，將藍莓放入密封良好的容器內，並在容器內鋪上乾燥的廚房紙巾即可。

精華 FAQ

  • 最簡單的方法是把藍莓泡進冷水中觀察浮沉。成熟藍莓因糖分較高、密度較大，通常會下沉；較酸、較不成熟的藍莓則多半浮在水面。

  • 園藝專家指出，成熟藍莓的含糖量較高，因此整體密度也較高，放入冷水時更容易下沉。相反地，糖分較低、偏酸的藍莓密度較低，較容易浮起。

  • 沉到底的藍莓可立即食用，或裝袋後放入冷凍庫保存；浮在水面的藍莓不必急著丟，先放冰箱等待幾周通常會成熟，但不要放室溫，否則幾天內就可能變質。

藍莓

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