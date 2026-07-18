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好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

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網友分享，夏天最常用這款混合海鮮製作撈汁小海鮮或西班牙海鮮燉飯。海鮮燉飯示意圖，...
網友分享，夏天最常用這款混合海鮮製作撈汁小海鮮或西班牙海鮮燉飯。海鮮燉飯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Marcelo Verfe ）

AI摘要

文章摘要整理：

旅美華人網友分享好市多冷凍混合海鮮優於Trader Joe's，因份量更大、配料更豐富，並公開撈汁小海鮮做法，引發不少討論。

好市多(Costco)有哪些冷凍食品值得囤貨，一直是海外華人社群熱門話題。近日一名旅居美國的華人網友「愛吃荷包蛋」在小紅書分享，自己購入好市多「冷凍混合海鮮」(Harvest of the Sea Seafood Medley)後，認為不論份量、內容物都比Trader Joe's的同類商品更有優勢，尤其適合家庭聚餐或多人料理，引發不少網友討論，更大方公開自製「撈汁小海鮮」食譜，吸引不少人收藏。

「愛吃荷包蛋」表示，自己曾購買過Trader Joe's的混合海鮮，認為對於學生或獨居族來說，小包裝已相當足夠；但若是三口之家、朋友聚會，甚至大家庭一起用餐，則更推薦好市多版本。她指出，好市多這款除了容量較大之外，內容物還包含青口貝(又名翡翠貽貝、淡菜、孔雀蛤)，是Trader Joe's版本沒有的特色，不過蝦子的尺寸偏小、數量也不算多，因此建議可另外購買好市多帶頭大蝦一起料理，整體口感與份量會更豐富。

「愛吃荷包蛋」也分享，自家夏天最常用這款混合海鮮製作「撈汁小海鮮」或家庭版Cajun海鮮，每次一家三口幾乎都能吃掉整袋約三分之二，原因是海鮮汆燙後會明顯縮水，剩餘的三分之一還能拿來做西班牙海鮮燉飯，一袋就能變化出多道料理，相當有彈性。

她同步公開撈汁小海鮮的做法，主要食材除了好市多混合海鮮外，還加入好市多冷凍毛豆，兩者都先煮熟並泡冰水備用。靈魂醬汁則以蔥、蒜末、辣椒粉、白芝麻淋熱油爆香，再加入醬油、海鮮醬、糖、陳醋、白胡椒、香油及清水調勻，最後搭配檸檬片、香菜及辣椒拌勻即可。「愛吃荷包蛋」笑說，自己特別愛吃毛豆，甚至一次加入兩包，認為「比海鮮還好吃」。

留言區也有不少人分享購買心得。有加拿大網友好奇當地是否買得到這款產品，「愛吃荷包蛋」回覆表示，自己是在好市多 Business Center冷凍區找到；另有網友推薦冰櫃販售的冷凍干貝，同樣值得一試。

至於好市多與Trader Joe's究竟該如何選擇，也有網友提出自己的看法。有留言直言，「好市多任何產品都完勝Trader Joe's」，「愛吃荷包蛋」則回應，若以大包裝商品而言，確實更適合家庭使用、CP值也相對較高；不過若是單身、小家庭，Trader Joe's的小份量仍有其便利性，顯示兩者各有支持者，但好市多的大容量優勢仍獲得不少網友認同。

精華 FAQ

  • 她認為好市多冷凍混合海鮮容量更大，適合3口之家、朋友聚會與大家庭使用，而且內容物多了青口貝，整體份量與搭配性都比Trader Joe's更有優勢。

  • 除了海鮮量較多外，還包含Trader Joe's沒有的青口貝；不過蝦子較小且數量不多，因此她建議可再搭配好市多帶頭大蝦，讓口感與份量更完整。

  • 作法是先將混合海鮮與冷凍毛豆煮熟冰鎮，再用蔥蒜、辣椒粉、白芝麻熱油爆香，加入醬油、海鮮醬、糖、陳醋等調成醬汁拌勻，還可做家庭版Cajun海鮮或西班牙海鮮燉飯。

華人 好市多 Costco 料理食譜

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