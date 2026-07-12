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嘴上喊累卻停不下來 3星座「行程塞爆」密密麻麻才安心

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對巨蟹座來說，行程表不只是與人見面或外出活動，連在家要完成的大小家務都會一併排進...
對巨蟹座來說，行程表不只是與人見面或外出活動，連在家要完成的大小家務都會一併排進去。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Godwin Torres）

有些人常喊著想要好好休息耍廢，但真正空下來時，卻又忍不住把自己安排得忙碌起來。遇到意外假期還覺得渾身不自在，認為難得有時間，乾脆再塞入新的行程。日本媒體「占TV」文章解析，3星座最容易把自己的時間表排得滿滿當當，看著五花八門的行事曆，讓他們格外有安全感。

第3名：巨蟹座

對巨蟹座來說，行程表不只是與人見面或外出活動，連在家要完成的大小家務都會一併排進去。像是出門前先洗衣、打掃，再去上班或上課，下班後安排剪頭髮，接著採買生活用品或和朋友聚餐，工作與私人生活總是無縫接軌。嘴上總說「我很閒啦」，但實際上每天都忙得團團轉。

第2名：雙子座

雙子座喜歡隨興而行，想到什麼就想立刻去做。原本只是打算去一個地方，卻可能臨時想到附近還有哪裡值得逛，再順道約朋友碰面，行程愈加愈多。再加上雙子座很少拒絕臨時邀約，行動力又強，常常讓一天的行程超出負荷，卻依然樂此不疲。

第1名：摩羯座

重視規劃的摩羯座，習慣替自己安排一年、五年甚至十年的人生藍圖，這種凡事先規劃的性格，也延伸到每天的生活。他們總會想著「既然要做這件事，不如順便完成另一件」，結果待辦事項愈排愈多。細化成以分鐘為單位縝密又有效率的安排方式，也充分展現出摩羯座熱愛工作、凡事講求效率的特質。

精華 FAQ

  • 文章點名3個最容易把時間表排滿的星座，分別是巨蟹座、雙子座與摩羯座。它們雖然忙碌原因不同，但共同特徵都是不喜歡讓自己太空閒，行程越密越有安全感。

  • 巨蟹座不只安排外出活動，連洗衣、打掃等家務也會排進行程表，讓工作與生活無縫接軌。嘴上說很閒，實際上每天都被各種待辦事項塞滿，幾乎沒有真正放空的時間。

  • 雙子座偏向隨興加碼，常因臨時起意或朋友邀約而讓行程越排越多；摩羯座則是先規劃後執行，習慣把人生與每天待辦細分到分鐘，因追求效率而把日程塞得更滿。

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