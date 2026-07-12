嘴上喊累卻停不下來 3星座「行程塞爆」密密麻麻才安心

對巨蟹座來說，行程表不只是與人見面或外出活動，連在家要完成的大小家務都會一併排進去。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Godwin Torres）

有些人常喊著想要好好休息耍廢，但真正空下來時，卻又忍不住把自己安排得忙碌起來。遇到意外假期還覺得渾身不自在，認為難得有時間，乾脆再塞入新的行程。日本媒體「占TV」文章解析，3星座最容易把自己的時間表排得滿滿當當，看著五花八門的行事曆，讓他們格外有安全感。

第3名：巨蟹座

對巨蟹座來說，行程表不只是與人見面或外出活動，連在家要完成的大小家務都會一併排進去。像是出門前先洗衣、打掃，再去上班或上課，下班後安排剪頭髮，接著採買生活用品或和朋友聚餐，工作與私人生活總是無縫接軌。嘴上總說「我很閒啦」，但實際上每天都忙得團團轉。

第2名：雙子座

雙子座喜歡隨興而行，想到什麼就想立刻去做。原本只是打算去一個地方，卻可能臨時想到附近還有哪裡值得逛，再順道約朋友碰面，行程愈加愈多。再加上雙子座很少拒絕臨時邀約，行動力又強，常常讓一天的行程超出負荷，卻依然樂此不疲。

第1名：摩羯座

重視規劃的摩羯座，習慣替自己安排一年、五年甚至十年的人生藍圖，這種凡事先規劃的性格，也延伸到每天的生活。他們總會想著「既然要做這件事，不如順便完成另一件」，結果待辦事項愈排愈多。細化成以分鐘為單位縝密又有效率的安排方式，也充分展現出摩羯座熱愛工作、凡事講求效率的特質。