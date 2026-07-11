「野狗骨頭」好評 10部「首集就精彩」陸劇推薦：一追停不下來

劇迷整理「不用撐集數、一開播就入坑」的高評價陸劇。左為「野狗骨頭」、右為「逐玉」。（取材自豆瓣）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 多部陸劇被列為首集就精彩、開播即抓住觀眾。

多部陸劇被列為首集就精彩、開播即抓住觀眾。 重點二： 野狗骨頭以細膩鏡頭與重逢情感成近期焦點。

野狗骨頭以細膩鏡頭與重逢情感成近期焦點。 重點三：榜單涵蓋古裝、懸疑、探案、職場等多元題材。

近年不少陸劇常被觀眾笑稱「要撐過前幾集才開始好看」，但也有作品從第一集就成功抓住觀眾目光。隨著宋威龍、張婧儀主演的新劇「野狗骨頭」開播後口碑持續升溫，不少劇迷也開始整理那些「不用撐集數、一開播就入坑」的高評價陸劇。從古裝、懸疑、探案到都市愛情，各種題材都有代表作品，其中「逐玉」、「無憂渡」、「獵罪圖鑑」等都榜上有名，而「書卷一夢」更被不少網友稱讚一路精彩到結局，沒有出現虎頭蛇尾的情況。

根據搜狐整理，這10部作品共同特色在於開場節奏明快、世界觀建立完整，能迅速帶出角色衝突與故事主線，避免冗長鋪陳。此外，不少作品也因導演鏡頭美感、演員CP感或劇本設定新穎而成功留住觀眾，成為近年討論度相當高的代表作。

近期話題最高的「野狗骨頭」由宋威龍、張婧儀主演，首集便以細膩的鏡頭語言與真實場景營造濃厚氛圍，男女主角久別重逢的情感張力也獲得不少好評。劇情圍繞因家庭變故而相依為命的陳異與苗靖，兩人在命運推動下逐漸萌生超越親情的情感，被不少劇迷認為是今年最值得追的新劇之一。

張凌赫、田曦薇主演的「逐玉」同樣獲得推薦，第一集便快速交代男女主角相遇與假婚設定，沒有拖泥帶水，加上古裝質感與兩人自然的CP火花，讓不少觀眾一追就停不下來。張新成、丁禹兮主演的「南部檔案」則融合奇幻與冒險元素，以民國時代神祕案件揭開序幕，懸疑與幽默兼具，成功建立獨特世界觀。

李蘭迪、敖瑞鵬主演的「朝雪錄」結合古裝探案與宅鬥元素，第一集便完成滅門、逃亡、重生等重要劇情鋪陳，節奏明快；任嘉倫、宋祖兒主演的「無憂渡」則以中式志怪為主題，透過單元案件描繪獵魔人宣夜與少女半夏共同破解奇案，濃厚的「聊齋」氛圍至今仍受到不少劇迷喜愛。

榜單後半段同樣涵蓋不同類型作品。周也、侯明昊主演的「護心」改編自九鷺非香小說，以仙俠與虐戀為主軸，前期口碑相當亮眼；孫儷、羅晉主演的職場劇「安家」則聚焦房仲產業，透過一樁樁買房故事描寫人生百態，即使中後段評價略有下滑，仍是不少觀眾推薦的職場代表作。

懸疑劇方面，「獵罪圖鑑」憑藉快速的辦案節奏、層層反轉的案件設計，以及檀健次、金世佳雙男主的默契互動，至今仍被視為近年刑偵劇代表之一；改編自「少年歌行」外傳的「暗河傳」，則以江湖刺客組織為背景，打戲與特效表現受到不少肯定。

至於李一桐、劉宇寧主演的「書卷一夢」，則是不少網友最推薦的黑馬作品。故事描述女演員意外穿越進劇本世界，不斷陷入「死亡循環」，每次試圖改變劇情都會遭遇新的意外。荒誕又充滿反轉的設定，加上對影視產業與劇本套路的諷刺，被不少劇迷大讚不僅首集精彩，更一路維持高水準直到完結，成為近年少數被認為「沒有爛尾」的穿書題材作品。

劇迷整理「不用撐集數、一開播就入坑」的高評價陸劇。左為「護心」、右為「書卷一夢」。（取材自豆瓣）