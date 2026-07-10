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「漢堡比麵條好」血管年齡媲美30歲 六旬醫師公開回春法

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醫師指出，調整飲食習慣有助於預防心血管疾病，養成運動習慣也能促進血管回春。示意圖...
醫師指出，調整飲食習慣有助於預防心血管疾病，養成運動習慣也能促進血管回春。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：池谷敏郎醫師以飲食控制與運動習慣，讓血管年齡比實際年齡年輕30歲。
  • 重點二：減少飯麵麵包等醣分，並重視蛋白質攝取，可降低中性脂肪與血管負擔。
  • 重點三：餐後4分鐘殭屍體操、泡澡注意溫度與起身速度，都有助預防心血管風險。

現代人壽命愈來愈長，體內血管老化容易引發各種疾病，如何守護血管至關重要。日本媒體《每日新潮》分享了專業醫師的建議，透過調整飲食習慣預防心血管疾病，同時減輕骨質疏鬆與骨折風險，再搭配特定體操改善行動力。

根據報導內容，現年64歲的池谷醫院院長池谷敏郎醫師是心血管專家，他曾是重達80公斤(約176磅)的代謝症候群患者，透過改善飲食與維持運動習慣等方式，成功扭轉健康狀態，實測血管年齡比實際年齡年輕30歲，可說是最好的範例。

池谷醫師指出，抽菸、高血壓、高血脂、高血糖及肥胖是破壞血管的「五大惡」。比起注重膽固醇數值，中性脂肪過高會使原本的低密度脂蛋白（壞膽固醇）變得較小且密，形成俗稱超壞膽固醇的「小顆粒緻密低密度脂蛋白（sdLDL）」。此外，蛋白質攝取不足也會導致血管壁無法修復。

許多人以為控制鹽分攝取就能降血壓，但醫師認為，控制醣分攝取與降低中性脂肪對血管健康的效益更直接。最簡單的原則是：「飯、麵、麵包減半，配菜可以盡量吃」。漢堡的醣分比一碗烏龍麵更低，串燒更是極佳的低醣食物。

此外，若晚上有聚餐宴會，醫師建議從早上就開始「熱身」。當天早餐只喝蔬菜汁，午餐只喝蔬菜湯。晚上想吃什麼就吃什麼。若無聚會，早餐就喝自製的蘋果胡蘿蔔蔬菜汁，搭配無糖優格與蒸熟的黃豆，光吃這些就能飽到下午兩點。

養成運動習慣也很重要。醫師主張運動不需要專業器材，最好在餐後30分鐘內動起來，避免血糖急遽飆升。

醫師推薦每天做殭屍體操：縮小腹、挺胸，在原地慢跑，適應後可加快速度。接著，像小孩子鬧脾氣般扭動上半身與雙臂，像「殭屍」般擺動。

持續此動作1分鐘，接著原地踏步30秒，重複3組（合計約4分鐘）。運動效果相當於走路10分鐘，能有效促進血液循環，強化肌肉、骨骼，並改善腰痛與虛寒體質。

泡澡也很容易引發心血管疾病。醫師建議泡澡時以攝氏39～41度的溫水為宜，進入浴缸的動作放慢，同時輕輕地「啊」一聲，發出聲音有助於放鬆，切記不要用力。洗澡時血壓會下降，若突然站起來可能導致頭暈。原則上泡5～10分鐘，或感到睏倦就結束泡澡。離開浴缸時一定要扶住扶手或浴缸邊緣，慢慢站起來，避免因血壓低而昏厥跌倒。

最後，池谷醫師強調，血管年齡何時開始改善都不嫌晚。維持健康的動機可以很單純，無論是想變美、想更受歡迎，都是最好的動力。

精華 FAQ

  • 他曾是代謝症候群患者，後來透過調整飲食、維持運動與生活習慣，成功逆轉健康狀態，讓血管年齡明顯年輕化。

  • 重點是減少飯、麵、麵包等醣分攝取，盡量吃配菜，並避免中性脂肪過高；同時也要攝取足夠蛋白質，幫助血管壁修復。

  • 殭屍體操建議餐後30分鐘內做，約4分鐘即可；泡澡則以39～41度溫水、5～10分鐘為宜，起身要緩慢並扶好支撐物。

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