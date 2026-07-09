想維持心臟健康 這五種飲品盡量別喝

如果想維持心臟健康，應避免飲用能量飲料、運動飲料、含糖汽水等飲品。飲料示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Dicky Agustian）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 普通汽水與含糖飲料會升高三酸甘油脂並降低好膽固醇。

普通汽水與含糖飲料會升高三酸甘油脂並降低好膽固醇。 重點二： 含糖咖啡、能量飲與酒精都可能增加心臟病及中風風險。

含糖咖啡、能量飲與酒精都可能增加心臟病及中風風險。 重點三：改喝水、無糖氣泡水與無糖咖啡茶更有助心臟健康。

飲食對心臟病 風險和整體健康有顯著影響，飲品對身體也有一定程度的影響。Verywell Health報導列出專家認為若要維持心臟健康良好，就要避免的五種飲品。

1. 普通汽水

汽水含糖量高，營養成分很少，研究發現經常喝汽水的成年人心臟病的機率比沒有經常喝的人高，一天喝超過12盎司汽水會讓三酸甘油酯數值升高，俗稱「好的膽固醇」的高密度脂蛋白膽固醇水平降低，久了就會增加心臟病的機率。

2. 運動飲料、檸檬水和其他含糖非碳酸飲料

和汽水一樣，很多非碳酸飲料含糖量高、營養成分少，運動飲料、檸檬水和水果風味的飲料通常含糖量和其他甜味劑的份量很高。

一份2020年刊登於美國心臟協會（American Heart Association）的文獻綜述（https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.119.014083）發現，每天喝12盎司的含糖飲料，三酸甘油脂數值過高的風險增加53%，經常喝含糖量高的飲料讓高密度脂蛋白膽固醇數值降低的風險增加98%，但經常喝百分之百果汁的研究參與者就沒有這些風險。

3. 含糖咖啡飲品

含糖咖啡飲品包括加了糖漿、醬料或其他添加物的咖啡，綜合咖啡通常添加糖分的含量很高，偶爾來上一杯對心臟可能不會有影響，但每天都喝就可能讓心臟病的風險大為提升了。

一份2023年的研究指出，經常喝含糖飲料者發生嚴重心臟併發症如心臟病發作和中風的機率比喝較少者高出27%。

4. 能量飲料

飲用含糖能量飲會迅速升高血糖，引發胰島素釋放，時間久了，如此的血糖和胰島素水平劇烈增加會影響新陳代謝和心臟的健康。此外，能量飲料含有大量咖啡因，一天喝太多咖啡因恐導致如心律不整的心臟問題。

5. 酒精

飲酒過量會增加心臟病的風險，喝啤酒、葡萄酒或蒸餾酒會讓血壓升高，高血壓會對血管造成壓力，增加心臟病的風險。

雖然紅酒可能能對心臟提供某些益處，但沒有必要為了維持心臟健康而喝，大多數醫師都認為，若沒有喝酒習慣就不用開始喝酒。

若想維持心臟健康又不想放棄喝飲料，其實有很多飲料或飲用方法喝起來不輸含糖飲料，一樣美味又能維護心臟健康。首先是水，多喝水可以維持健康的血壓和心臟健康，如果不想單喝水，可以加點水果或香草增添味道。

喜歡喝汽水的人可以改喝沒有加糖的氣泡水，愛喝加糖咖啡的人可以改用原味咖啡加鮮奶。燕麥奶、堅果奶也是很好的飲品，但要記得一定要選沒加糖的，喝咖啡或茶的時候也要選沒加糖的，適量飲用百分之百的天然果汁也不會增加心臟病風險。