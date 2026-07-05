不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

想要享受自己種蔬菜的樂趣，又擔心太困難或耗時，園藝專家推薦小蘿蔔等8種快速生長的蔬菜。種菜示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI摘要 文章摘要整理： Daily Meal彙整園藝專家建議，列出八種從播種到收成很快的蔬菜，適合想在家輕鬆種植、快速採收的新手。

自己種植的蔬菜比超市販售的更新鮮，還有著獨特風味，如果能從自家庭院裡採摘晚餐用的食材也很方便又充滿樂趣；但有些人可能不知道該挑選何種蔬菜，或是希望不需要太多照顧，很快就能採收。Daily Meal報導，有不少常見蔬菜生長快速，從播種到收成只需一兩個月，以下8種是園藝 專家推薦的蔬菜。

1. 小蘿蔔（radishes）

園藝資訊網站Evergreenseeds創辦人錢德勒（Glen Chandler）說，Cherry Belle和Saxa 2等櫻桃蘿蔔品種在理想環境下22到25天就能收成。如果喜愛小蘿蔔帶有的胡椒味，自己種蘿蔔還能一同享受翠綠的蘿蔔葉，味道和蘿蔔一樣鮮明、辛辣。

錢德勒說，小蘿蔔的最佳種植時機取決於居住地區，根據農業部 的植物耐寒分區表（USDA plant hardiness zone map），在第8至10區，在秋季或初春種植可最快收成；而在第3至5區，蘿蔔在整個夏季都會茁壯生長。

2. 微型菜苗（microgreens）

對新手而言，種植蔬菜往往感覺既耗時，又像在碰運氣，可能投入幾個月時間和心力照顧作物，卻莫名其妙失敗；或是蟲子和毛毛蟲在收成前就把蔬菜吃光了。如果想要輕鬆快速的種植選項，農夫瓊斯（Lee Jones）說，推薦微型菜苗，他的農場就種有甜菜、高麗菜、芹菜、向日葵等多種微型菜苗，這些幼嫩蔬菜和香草風味濃郁，因為還處於幼苗階段，所以幾天內就能採收。而且微型菜苗需要的生長空間不多，甚至可以種在室內花盆或育苗盤，整年都能享用新鮮的綠葉蔬菜。

3. 矮菜豆（bush beans）

矮菜豆從播種到收成大約需要50到60天，但在溫暖氣候下容易種植，而且產量穩定。德路易西奧（Cody DeLuisio）說，推薦Provider品種，約50天就能收成，生長快速、能適應涼爽季節，受許多小農喜愛。建議種植在全日照處，並定時澆水，矮菜豆是偏好溫暖氣候的作物，種植前要確保土壤溫度能在華氏60度以上，在北美大部分區域通常指春季或夏季。

豆類可以將氮封存在土壤中，等於為鄰近植物提供肥料，能讓其他植物長得更好。美洲原住民會混種豆類與南瓜，因為豆類能增加土壤中的營養素，而南瓜寬大的葉片則有助於保持周遭土壤濕潤並抑制雜草生長，反過來保護豆類。櫛瓜也可作為矮菜豆的伴生作物。

4. 夏南瓜（summer squash）

櫛瓜等夏南瓜幾乎已成為家庭園藝中的老生常談，很多人聽過菜園主人拼命把盛產櫛瓜送人的玩笑。在適當條件下，夏南瓜生長旺盛，可帶來大量收成，而且做成拌醬或脆片都很美味。

夏南瓜需要全日照環境，北美大部分區域建議在春季或初夏開始種植。錢德勒說，想要生長快速的話，他推薦Patio Star和Bush Baby品種，並且種在肥沃、排水良好且有機質含量高的土壤，並採取量大、頻率低的澆水方式，促進根系向深處生長。覆蓋物（mulch） 有助於保持植株周圍土壤濕潤，而在附近種植旱金蓮能驅趕南瓜甲蟲。

5. 青江菜（bok choy）

想要在涼爽季節快速生長的蔬菜，不妨考慮青江菜，不僅能當餛飩湯的食材，還能在炒菜、湯和燉菜提供多汁、微苦又爽脆的口感，德路易西奧說，青江菜從播種到收成只要30到45天，很多人試過一次就回不去了。

在國內大部分地區，青江菜最適合在秋季或春季種植，但氣候較炎熱的地區也能做為冬季作物。在肥沃、濕潤的土壤中青江菜生長最好，而溫暖天氣下，半日照環境能延長生長周期並延緩抽苔。如果種植期間氣溫接近華氏85度，需要用遮陽網覆蓋植株，也可以採收幼嫩的青江菜享用。

6. 瑞士甜菜（Swiss chard）

很多新手偏好種植萵苣、櫛瓜和香草，但錢德勒說，瑞士甜菜生長更快、比萵苣更耐熱，在庭園中也美觀，且能持續採收好幾個月。採收外層葉片後，7至10天內就會重新長回來，能持續數個月，在氣候溫和的地區，幾乎全年都能種植。不過，瑞士甜菜無法適應極端天氣，在炎熱夏季可能會變苦，並無法在華氏20度以下的環境中存活，所以要安排種植時機。

7. 芝麻葉（Arugula）

園藝專家納多齊（Charlie Nardozzi）說，芝麻葉生長快速又美味，很多人花大錢在超市購買，卻不知道其實自己種很簡單。錢德勒說，如果是採收嫩葉，只要21到25天就能收成。芝麻葉也是剪後會重新生長的蔬菜，因此一個生長季內可以多次收穫，代表整個季節都能和親友一同享用餐廳等級的新鮮沙拉。

錢德勒說，只要條件適合，芝麻菜每次採收後，7到10天就能再次收割，涼爽天氣下產量更是高得不可思議，芝麻葉喜歡溫和氣候，但即使土壤溫度低至華氏40度仍能生長。因此可以在初春播種，夏季收成；也能在夏末或初秋播種，作為冬季作物栽培。

8. 日本蕪菁（Hakurei turnips）

很多人以為蕪菁生長緩慢，但德路易西奧說，日本沙拉用的Hakurei蕪菁口感清甜爽脆，吃起來像風味溫和的小蘿蔔，而且生長速度很快，只要38天就能採收，外型比常見的紫色蕪菁小很多，與高爾夫球大小差不多，和小蘿蔔一樣偏好涼爽氣候，但最好等霜害風險結束後再播種。

日本蕪菁在土壤溫度華氏65到80度時發芽效果最好，所以多數地區最適合在春季和秋季種植。德路易西奧說，蕪菁葉子也可以食用，所以種植一次就能收穫兩種食材，每年春、秋季他一定會種植日本蕪菁。