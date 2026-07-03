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「冰箱不是保險箱」常見隔夜菜夏天別吃 一款食療粥顧胃好消化

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若因飲食不慎出現腹瀉，恢復期也應避免立即進食油膩或高蛋白食物，可選擇較清淡、容易...
若因飲食不慎出現腹瀉，恢復期也應避免立即進食油膩或高蛋白食物，可選擇較清淡、容易消化的飲食，例如以山藥、小米及紅棗熬煮成粥，有助補充營養並減輕腸胃負擔。粥品示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Annushka Ahuja ）

AI摘要

文章摘要整理：

夏天食物保存風險升高，隔夜西瓜、涼拌菜與剩飯都可能引發腸胃不適，應遵守兩小時原則並徹底加熱，腹瀉後可先補水電解質再吃山藥小米粥。

炎炎夏日高溫拉警報，加上潮濕悶熱的環境，食物保存難度大幅提高，稍有不慎就可能成為細菌溫床。許多人習慣將沒吃完的飯菜放進冰箱，隔天再加熱食用，以為既不浪費又安全，但若保存方式不當，仍可能引發腸胃不適，甚至食物中毒。「搜狐網」報導，夏季是腸胃疾病好發季節，除了注意食材新鮮度，更要避免食用高風險隔夜食物。

專家指出，夏天腸胃問題增加，主要與細菌繁殖速度及人體消化功能改變有關。夏天時沙門氏菌、大腸桿菌等病原菌繁殖速度可比冬季快上數倍，食物若在室溫放置超過2小時，細菌數量便可能大幅增加。此外，高溫會使人體血液較多流向皮膚散熱，消化道血流及消化酵素分泌相對減少，使腸胃更容易受到細菌影響。

其中，隔夜西瓜、涼拌菜及剩飯，是夏季最常見的飲食地雷。切開的西瓜在處理過程中便可能接觸細菌，即使放進冰箱，也只能延緩細菌繁殖，無法完全消滅；若再以保鮮膜緊密包覆切面，反而容易形成潮濕密閉環境，增加細菌滋生風險。

至於黃瓜、木耳、海帶等涼拌菜，由於未經高溫烹調，本身就較容易受到微生物污染，若放置室溫超過2小時，食用風險將明顯提高。而剩飯則可能滋生耐熱的蠟樣芽孢桿菌，即使再次加熱，也未必能完全消除其危害，因此不少人吃了熱過的剩飯仍可能腹瀉。

降低食物中毒風險 掌握二大原則

剩菜2小時原則：做好的餐點在室溫下不要超過2小時，天熱時最好盡快在1小時內放進冰箱。

冰箱不是保險箱：剩菜冷藏後不要超過2天，吃之前務必徹底加熱。

若因飲食不慎出現腹瀉，恢復期也應避免立即進食油膩或高蛋白食物，可選擇較清淡、容易消化的飲食，例如以山藥、小米及紅棗熬煮成粥，有助補充營養並減輕腸胃負擔。不過提醒，急性腹瀉期間仍應以補充水分及電解質為主，待症狀緩解後再食用較為適合。

食療食譜：山藥小米粥

食材：鐵棍山藥1根（去皮切小塊）、小米50克、紅棗3顆。

做法：小米淘洗乾淨，和山藥、紅棗一起下鍋，加水煮30分鐘，煮到小米開花、山藥軟爛。

精華 FAQ

  • 因高溫潮濕使沙門氏菌、大腸桿菌等繁殖更快，食物若室溫放太久，細菌量會迅速增加；同時人體散熱時消化功能下降，更容易受污染食物影響。

  • 最常見的是切開西瓜、黃瓜木耳海帶等涼拌菜，以及剩飯。這些食物若保存不當，容易滋生細菌，且部分致病因子即使加熱也不一定能完全消除。

  • 可先以補充水分和電解質為主，症狀緩解後再吃清淡易消化食物，例如山藥、小米、紅棗熬成的粥，能補充營養並減少腸胃負擔。

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