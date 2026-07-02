婦拿丈夫大筆遺產以為安養天年 五年後面臨破產危機

高收入族群常因為退休後無法改變消費習慣，陷入財務困境，面臨老後破產危機。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 五年內存款大幅縮水至兩千萬日圓，逐漸逼近老後破產。

五年內存款大幅縮水至兩千萬日圓，逐漸逼近老後破產。 重點二： 兒子介入後協助控管支出，並建議活化資產以備養老。

兒子介入後協助控管支出，並建議活化資產以備養老。 重點三：專家提醒退休後應收支平衡，並提前規劃居住與照護費用。

一般大眾都以為「老後破產」只會發生在低收入或低資產的人身上，但高收入族群若無法在退休 後降低生活水準，同樣容易陷入財務困境。日本媒體「THE GOLD 60」報導了一名前社長夫人，因無法捨棄過往的豪奢生活，面臨「老後破產」窘境。

報導指出，72歲的雅子女士（化名）五年前因丈夫去世，繼承了7,000萬日圓（約43萬美元）的存款及豪宅。每月固定收入僅15萬日圓（約923美元），包括遺屬年金和自己的年金。但雅子女士認為「有丈夫留下的錢，不用擔心往後生活」，因此在丈夫過世後，仍維持以往的消費習慣，買精品、吃高級餐廳、去國外旅遊等，每月開銷將近100萬日圓（約6,000美元）。

五年後，某次雅子的兒子返家探望時，才發現雅子的存款只剩2,000萬日圓（約123,000美元）。若繼續維持目前的生活，幾年內就會面臨「老後破產」風險，於是協助母親諮詢理財規劃師。

老後破產指的是退休後收入不足以支付生活開支，難以維持正常生活的情況。根據日本律師聯合會公布的數據，所有破產者中，60歲以上占28.55%。

專家指出，高收入族群退休後常常因為改不了習慣、社交圈的生活水準普遍較高、覺得自己有錢、維持面子等原因，無法降低生活水準，加速資產流失。同樣的，雅子最大的問題並非資產多寡，而是過度支出且疏於管理財務。在兒子開始協助管理帳戶後，雅子的財務狀況逐漸變得透明。透過詳列各項生活支出的方式，成功地將每月生活開支從100萬日圓（約6,000美元）降至約40萬日圓（約2,400美元）。

理財規劃師也建議應活化資產並長遠規劃。雅子居住的公寓位於東京黃金地段，出售後可獲得一筆可觀資金。將這筆錢用於未來的養老院費用或退休儲蓄，有助於緩解經濟壓力。

為了避免晚年陷入經濟困境，「收支平衡」與「對未來居住環境的通盤考量」才是預防老後破產的關鍵。