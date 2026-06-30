我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

姆巴佩世界盃18場進18球 法國總教練忍不住鞠躬致敬

川普2025年加密貨幣狂賺逾5.8億元 仍持有9億元代幣

國慶假期來囤貨 好市多新口味蛋糕神還原冰淇淋味道

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多新推出格子脆餅甜筒口味長條蛋糕，完美還原冰淇淋的味道，吃過的人大讚好吃，也...
好市多新推出格子脆餅甜筒口味長條蛋糕，完美還原冰淇淋的味道，吃過的人大讚好吃，也讓很多粉絲迫不及待要衝到店裡搶購。甜筒蛋糕示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Lucas Andrade）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多新推出的格子脆餅甜筒長條蛋糕因外型可愛、味道像冰淇淋而爆紅，但供貨有限，消費者在國慶假期前可能得先確認門市庫存。

美國好市多Costco）烘焙區推出最新口味的「科克蘭格子脆餅甜筒」長條蛋糕（Waffle Cone Bar Cake），有鬆軟的蛋糕、綿密的奶油餡料，頂部淋上香甜的巧克力和黑糖醬，還用三個裝有巧克力的迷你格子脆餅甜筒點綴，味道好吃又造型可愛，讓這款蛋糕一推出就備受關注，許多顧客和冰淇淋愛好者已經準備好要去店裡搶購後大快朵頤。

Daily Meal報導，這款售價18.99元的美味甜點，有格子脆餅甜筒口味的海綿蛋糕體、脆皮甜筒碎粒和滿滿的濃郁奶油內餡，頂層淋上香濃巧克力和焦糖醬，上面還有三個裝有巧克力的迷你格子脆餅甜筒。

Delish報導，蛋糕吃起來充滿冰淇淋的味道，讓整條蛋糕看起來更像一份奢華花俏的聖代，而不是傳統的長條蛋糕，頂部的迷你甜筒讓蛋糕無論是切片前後都看起來像個藝術品。

好市多粉絲創設的Instagram專頁Costcohotfinds已迫不及待拍攝影片介紹這條蛋糕，評論員在影片中說海綿蛋糕吃起來鬆軟濕潤，奶油糖霜搭配酥脆的甜筒碎粒完美還原了冰淇淋的美味，而且無須冷凍。影片累積超過兩萬個愛心和上百則留言，還被分享超過3萬次；一名網友大讚真的很好吃，另一人說這款蛋糕只有價格這個問題，因為她想買兩條。

▲ 影片來源：Instagram＠Costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

隨著7月4日國慶日即將到來，很多人一定都在籌備後院的燒烤和泳池派對，這個新口味的長條蛋糕可能會因為搶手而變得很難買到，目前這個格子脆餅甜筒蛋糕似乎在網路上已經賣完了，實體門市也只有部分分店有售，因此要前往門市搶購前最好先確認。

精華 FAQ

  • 這款科克蘭格子脆餅甜筒長條蛋糕以鬆軟海綿蛋糕、濃郁奶油餡、巧克力與焦糖醬組成，頂部還放有迷你脆餅甜筒，視覺與口感都很吸睛。

  • 因為蛋糕加入格子脆餅甜筒口味的蛋糕體、脆皮甜筒碎粒與奶油糖霜，吃起來帶有明顯冰淇淋風味，整體也像豪華聖代般華麗。

  • 報導指出，這款蛋糕在網路上似乎已售罄，實體門市也只有部分分店有貨；又逢7月4日假期前夕，想買的人最好先致電確認庫存。

好市多 Costco

上一則

負債男動用4歲兒儲蓄玩樂嗨稱「無息借款」 理財專家批：他將來會恨你

延伸閱讀

想讓雞肉吃起來軟嫩又甜 試試印度料理愛用醃料

想讓雞肉吃起來軟嫩又甜 試試印度料理愛用醃料
好市多烘焙區推檸檬口味甜點 不用9美元夏日必買

好市多烘焙區推檸檬口味甜點 不用9美元夏日必買
好市多最新「草莓聖代」草莓控必吃 華人嘗鮮：甜度剛好又實惠

好市多最新「草莓聖代」草莓控必吃 華人嘗鮮：甜度剛好又實惠
天好熱 好市多8大受捧新品涼一夏

天好熱 好市多8大受捧新品涼一夏

熱門新聞

搭經濟艙不代表一定坐得不舒服，包括阿聯酋、卡達等航空公司的經濟艙座椅都有超過30英寸的椅距和18英寸的椅寬，空間相對較大。飛機座椅示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@reisetopia）

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

2026-06-28 20:25
聖地牙哥一名屋主開電動車又裝熱泵，家庭用電量大，每個月電費帳單將近7百元，讓他決定安裝太陽能板，安裝後每個月電費降至幾乎0元。太陽能板示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kindel Media）

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

2026-06-27 20:25
汽車專家說，退休是投資一台符合自己生活方式和未來規劃又兼具豪華感SUV的好時機，包括BMW iX在內共五款SUV適合將退休人士購買。BMW iX示意圖。(路透)

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

2026-06-24 19:25
4生肖用心經營家庭生活，一家人彼此扶持、相互感恩。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov ）

退休後不煩惱財務 4生肖晚年長壽有福

2026-06-23 22:25
屬兔、屬豬、屬雞及屬牛的人向來待人厚道，不喜與人爭執。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vanessa Garcia）

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

2026-06-24 23:25
食品科學專家說，若不沾鍋塗層出現深的刮痕、剝落、起泡或有部分區域塗層磨損，都是該換鍋子的訊號。不沾鍋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Towfiqu barbhuiya）

不沾鍋出現六個跡象 表示該更換了

2026-06-23 20:25

超人氣

更多 >
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年
23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻

23歲新疆青年「撞臉耶穌」身分曝光 全球網友看傻