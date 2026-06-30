國慶假期來囤貨 好市多新口味蛋糕神還原冰淇淋味道

好市多新推出格子脆餅甜筒口味長條蛋糕，完美還原冰淇淋的味道，吃過的人大讚好吃，也讓很多粉絲迫不及待要衝到店裡搶購。甜筒蛋糕示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Lucas Andrade）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多新推出的格子脆餅甜筒長條蛋糕因外型可愛、味道像冰淇淋而爆紅，但供貨有限，消費者在國慶假期前可能得先確認門市庫存。

美國好市多 （Costco ）烘焙區推出最新口味的「科克蘭格子脆餅甜筒」長條蛋糕（Waffle Cone Bar Cake），有鬆軟的蛋糕、綿密的奶油餡料，頂部淋上香甜的巧克力和黑糖醬，還用三個裝有巧克力的迷你格子脆餅甜筒點綴，味道好吃又造型可愛，讓這款蛋糕一推出就備受關注，許多顧客和冰淇淋愛好者已經準備好要去店裡搶購後大快朵頤。

Daily Meal報導，這款售價18.99元的美味甜點，有格子脆餅甜筒口味的海綿蛋糕體、脆皮甜筒碎粒和滿滿的濃郁奶油內餡，頂層淋上香濃巧克力和焦糖醬，上面還有三個裝有巧克力的迷你格子脆餅甜筒。

Delish報導，蛋糕吃起來充滿冰淇淋的味道，讓整條蛋糕看起來更像一份奢華花俏的聖代，而不是傳統的長條蛋糕，頂部的迷你甜筒讓蛋糕無論是切片前後都看起來像個藝術品。

好市多粉絲創設的Instagram專頁Costcohotfinds已迫不及待拍攝影片介紹這條蛋糕，評論員在影片中說海綿蛋糕吃起來鬆軟濕潤，奶油糖霜搭配酥脆的甜筒碎粒完美還原了冰淇淋的美味，而且無須冷凍。影片累積超過兩萬個愛心和上百則留言，還被分享超過3萬次；一名網友大讚真的很好吃，另一人說這款蛋糕只有價格這個問題，因為她想買兩條。

▲ 影片來源：Instagram＠Costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

隨著7月4日國慶日即將到來，很多人一定都在籌備後院的燒烤和泳池派對，這個新口味的長條蛋糕可能會因為搶手而變得很難買到，目前這個格子脆餅甜筒蛋糕似乎在網路上已經賣完了，實體門市也只有部分分店有售，因此要前往門市搶購前最好先確認。