負債男動用4歲兒儲蓄玩樂嗨稱「無息借款」 理財專家批：他將來會恨你

密西西比州一位28歲的父親雖負債累累但仍堅持過舒適生活，甚至動用4歲兒的儲蓄用於家庭旅行。花錢示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Alexander Grey）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國父親挪用四歲兒子儲蓄，拿去支應多次家庭旅遊開銷。

美國父親挪用四歲兒子儲蓄，拿去支應多次家庭旅遊開銷。 重點二： 他稱這筆錢只是無息借款，卻尚未歸還也無悔意。

他稱這筆錢只是無息借款，卻尚未歸還也無悔意。 重點三：理財專家指出，若投資累積複利，孩子未來損失將遠超一萬元。

密西西比州一名父親在負債累累的情況下仍毫無節制地花大錢購買非生活必需品及旅行，甚至從4歲兒子儲蓄戶頭中拿走1萬元用於家庭旅遊，還大言不慚地稱這是「無息借款」，離譜的行徑被理財節目主持人批評「令人作嘔」，因為這筆錢若用於投資可作為男孩的大學學費甚至房屋頭期款，如今被用於旅遊，爸爸開心享樂的結果是犧牲孩子的未來作為代價換來的。

國際財經時報（International Business Times）報導，密西西比州比洛克西（Biloxi）28歲的郵差克里斯汀（Christian）在Youtuber漢默（Caleb Hammer）主持的節目「財務審計」中透露他挪用兒子存款一事，漢默在節目以直接、犀利且經常帶有批判的風格，幫助來賓檢視他們可怕的財務狀況，克里斯汀的節目片段被X帳號@Tiara_arc分享後在網路上不停被轉傳並引發討論。

克里斯汀兒子戶頭裡的錢是生日時收到的以及家人的贈送，他估計自己挪用的金額為8千至1萬元，他自認是借款而非偷竊，而被問到是否會還錢時，他說一定會，但也承認還沒還錢。

克里斯汀將兒子的存款主要花在度假，而且是很多次度假，他們一年去了四次紐約，再加上迪士尼樂園、巴哈馬及亞特蘭大，他說他認為和兒子一起創造回憶很重要，當被問到動用兒子積蓄是否合理時，克里斯汀說他們玩得很開心，他認為很值得。

但漢默完全不認同，他說克里斯汀的行為令人作嘔，他挪用了兒子的存款好讓他們可以度假，而他一點都不後悔，並警告克里斯汀說他兒子長大後一定會恨他。

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最令人難過的不是克里斯汀被漢默訓斥，而是那筆被挪用的錢背後的數學，真正的損失是被提領的錢和那筆錢原本能透過複利增值到的金額之間的差額。一名財務專家估計，若將1萬元以每年約10%的利率投資，到男孩18歲時這筆錢將成長到近4萬元，這筆錢可用於大學學費、創業資金或房屋首購的頭期款，結果被用來當作度假的資金。

因此對孩子來說，真正損失的不是那1萬元，而是那筆錢做為資金，從現在到他成年的這段時間透過複利會增加的金額，太早提領不只損失那筆錢，也破壞了戶頭本身的目的。

而克里斯汀挪用存款只是潛在問題的其中一部分，並非問題全貌，Benzinga對這集節目的報導指出，克里斯汀的財務狀況非常糟糕，他每個月最低還款額就超過1千元，非抵押貸款債務總額高達約9萬元，他用貸款買了一台特斯拉和一台福特Maverick，總價超過6萬元，還從退休帳戶貸款償還信用卡債，之後又迅速刷爆卡。

克里斯汀的日常開銷也很驚人，他說自己一個月花超過1千2百元吃速食，還說自己是壓力型消費者，會花錢買星際大戰的武器「光劍」（lightsabers）和寶可夢卡牌，曾有朋友試著協助他制定預算，但他從未堅持執行，更驚人的是他說要把上節目的旅費核銷花在另一場旅行。

克里斯汀不斷為自己辯解，說他只是想要讓孩子有不同體驗，而他自己也很愛旅行，漢默的回應一針見血，他說家庭旅遊沒問題，問題出在克里斯汀在過一種他根本無力負擔的生活方式，最終讓孩子買單；X的貼文最後寫道，回憶很重要，但不能以犧牲孩子的未來作為代價，這番話很有道理，一個4歲的孩子不會記得他去過四次曼哈頓，但他終究會注意到戶頭裡的變動。