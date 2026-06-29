除蟲、清潔水槽......不只烘焙時可用 肉桂還有六大妙用

除了烘焙時使用，肉桂還可以用來驅趕蟲害、清潔水槽，居家妙用多。圖為肉桂棒和肉桂粉。（取材自pexels.com@Ruby Sengar）

AI摘要 文章摘要整理： 報導整理肉桂在烘焙外的六大妙用，包括淨化空氣、製作清潔膏、保護植物、驅趕害蟲與蛀蟲，還能當作節慶飾品。

從肉桂捲、聖誕餅乾到燉菜甚至佛島萊姆派（Key lime pie），肉桂能為多種食譜增添溫暖的美味，也能撒在拿鐵或麥片上，香味頓時瞬間提升。而肉桂不僅在廚房的用途廣泛，在居家的其他方面也能派上用場，可以用來驅趕害蟲、讓空氣清新，還能用來清潔水槽，Southern Living報導列出六種肉桂在烘焙以外意想不到的妙用，能為生活增添趣「味」。

1. 讓空氣清新

鍋中加水，放入肉桂棒及其他香料和配料如丁香、檸檬片或柑橘片、蘋果、迷迭香嫩枝和生薑，根據個人喜好決定燉煮時間，若有需要可加更多水。

2. 自製清潔膏（cleaning paste）

肉桂含有具抗菌特性的肉桂醛（cinnamaldehyde）及可作為抗菌劑的丁香酚（eugenol），讓肉桂可做為有效的溫和清潔劑。將肉桂和小蘇打及水混合製成清潔膏，可用於清潔水槽、爐灶和流理台的髒汙，清理完後還能留下肉桂香氣。

3. 保持植物健康

肉桂有抗菌和抗真菌的作用，可作為天然殺菌劑使用，在室內或庭院植物的周邊土壤上撒一點肉桂，就能防止黴菌和真菌孳生。將一茶匙肉桂加兩杯水調和成溶液，噴灑在植物葉片和莖上就能治療真菌病害。

4. 驅趕害蟲

在土壤上撒肉桂，可以驅趕螞蟻、果蠅、蚜蟲、蟎蟲及其他爬行昆蟲，防止牠們啃食植物為食，老鼠和其他嚙齒動物同樣不喜歡肉桂的味道，所以若在家周圍發現老鼠出沒，也能把肉桂當成驅趕牠們的天然手段，因為肉桂不會殺死牠們，但會讓牠們離你遠遠的。

5. 驅趕蛀蟲

在香料袋中放一些肉桂棒再放入衣櫃中，既可讓衣物飄香，也能防止被蛀蟲啃破洞，也可以在抽屜或其他有發現蛀蟲蹤跡的地方放肉桂棒。肉桂棒的香味隨時間減弱時記得更換，才能讓蛀蟲持續不來犯。

6. 做成精美飾品

想在節慶時營造過節氣氛及增添香氣，可以把肉桂棒黏在花圈上、加入餐桌擺飾或綁在花環上。