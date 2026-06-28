如何挑選新鮮多汁番茄 一文看懂所有要領

專家分享選購番茄時，如何透過觀察外觀、觸感等指標選出新鮮美味的番茄。番茄示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議挑番茄要看外觀、重量、蒂頭與氣味，並優先選盛產季的小農、有機或原種番茄，買回後也應室溫保存以保風味。

番茄 不僅生吃可口，也是許多家常料理的精華，不過到超市挑選番茄大有學問，優質番茄色澤亮麗、多汁飽滿，劣質番茄則口感軟爛、苦澀。Daily Meal報導訪問兩位專家，分別為提供企業有機園藝與永續方案的Pike Lane Gardens創辦人韋斯（Adam Weiss）介紹田園生活的電子雜誌Waddle and Cluck創辦人查斯汀（Lindsey Chastain）分享挑選多汁美味番茄的要領。

1. 外觀平滑、色澤鮮豔

查斯汀說，優質番茄的表皮應該很平滑、沒有皺褶；有皺褶代表過熟、開始變質，雖然良好栽培且成熟的番茄通常色澤鮮豔，但鮮豔不代表每顆顏色相同，番茄外觀和顏色會因為品種而異，如果過於紅潤反而可能經過催熟處理。如果看到表皮帶有粉紅色、綠色或橘色，其實可能是自然成熟，或許更美味。業者知道消費者會根據外觀挑選番茄，所以會努力培育外觀最漂亮的番茄，但漂亮的番茄不代表味道最好。

2. 感覺番茄的重量與軟硬度

查斯汀說，完美熟成又多汁的番茄觸感應該介於蘋果與桃子之間，輕輕按壓，番茄應該會微微凹陷，然後回彈；沒有彈性代表番茄過早採摘。重量也是判斷成熟度的指標，但番茄品種繁多，應挑選大小相近的番茄進行比較。如果番茄表面有輕微瑕疵，但按壓時略有彈性，很可能比觸感硬實、外觀完美的番茄更值得買。

3. 檢查蒂頭

查斯汀說，如果番茄蒂頭是綠色而且有點黏，代表最近剛採收；如果蒂頭是褐色、乾燥，代表已經採收一段時間而失去水分。單憑蒂頭無法判斷果實是否多汁，但可以作為成熟和新鮮度的判斷指標。沒有蒂頭的番茄不一定比較差，但如果懷疑蒂頭是被刻意切除，建議檢查蒂頭切口。如果有黴菌、深色疤痕或任何潮濕跡象，別買那顆番茄。

4. 在盛產季節購買

韋斯說，品質與生長季節很有關係，番茄偏好溫暖氣候，雖然現代種植技術讓全年都能生產番茄，但冬季買到的番茄，風味還是比夏季種植的番茄差很多。不過也有方法能在冬季享受溫暖氣候種植的番茄，像是慢烤番茄後冷凍保存，就能鎖住風味，或是製成番茄醬。

5. 盡量到小農市集購買

韋斯說，農夫市集或小農市集通常會販售更多種類的番茄，品質通常也比較好，其中原種番茄（heirloom tomato）是使用相同種子種植25到50年以上的番茄，保留了絕佳風味。農夫市集也更容易買到有機產品，並直接從產地購買、減少中間商，同時和店家建立更密切的關係，選購食材時可獲得更多資訊。

6. 選擇有機番茄

韋斯說，有機品種通常果皮較薄、色澤更鮮明，觸感更有彈性，吃起來更美味，而且還不用擔心農藥或化學物。但一般超市較難買到有機番茄，因此建議盡量到農夫市集或特色商店購買。

7. 選購原種番茄

購買番茄時要注意名稱，「藤蔓熟成」（vine-ripened）會讓人聯想到在開闊田間、沐浴在明亮陽光下的番茄，但韋斯說通常這個詞只是行銷噱頭，真正值得注意的是「原種番茄」，或是特定的原種番茄名稱，具有細膩風味與多汁口感。他最喜歡橘色調的金陽櫻桃番茄（Sungold cherry），和粉紅白蘭地酒番茄（Brandywine Pink）。查斯汀說，如果不知道怎麼挑選原種番茄，可以挑選尺寸小、但手感較沉，和靠近蒂頭處的果皮略有裂痕的番茄，代表果肉很多汁。

8. 聞味道

查斯汀說，新鮮番茄的蒂頭應該有著清爽、鮮明的草本氣息，同時帶點辛辣味；反之，無味或有異味的番茄，通常吃起來也沒味道，有霉味則代表番茄開始變質，不要買。如果沒有蒂頭，可以聞原本蒂頭痕跡處。

9. 別買冷藏番茄

查斯汀說，避免購買放在冷藏櫃內的番茄，低溫會讓番茄失去風味，還可能變成粉狀口感，放室溫下也無法恢復原狀。家裡吃不完的番茄也不要放冰箱，同樣會破壞風味。

10. 買番茄回家放熟

查斯汀說，可以檢查番茄底部，挑選開始變紅的番茄，帶回家後將蒂頭朝下，以室溫保存，華氏65到75度是最理想的溫度。如果把番茄放在陽光充足的窗台上，會熟得太快；如果放進冰箱，則會失去所有風味。而且不要把番茄堆放在一起，因為番茄會產生乙烯，彼此催熟，也會讓附近的其他水果更快成熟。分開存放一到兩天後，番茄就會變得多汁可食用。

11. 不要過度在意外型

韋斯說，即使外型有些不規則，只要是有機種植，通常也會比外觀像卡通一樣完美的番茄更美味。不過仍需要注意番茄不規則的程度，盡量避免選擇有明顯瑕疵的番茄，但只是顏色稍微不均勻或表面細微差異的話，基本上可以忽略。