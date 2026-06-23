晨起手指僵硬別輕忽 醫師提醒：女性一理由更明顯

晨間手指僵硬最明顯的特徵，就是在剛起床時症狀特別明顯。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 40歲後晨起手指僵硬常見，活動後多半會逐漸緩解。

40歲後晨起手指僵硬常見，活動後多半會逐漸緩解。 重點二： 40至50歲女性因雌激素下降，更年期前後症狀更明顯。

40至50歲女性因雌激素下降，更年期前後症狀更明顯。 重點三：若僵硬持續或伴隨腫痛發熱，應盡早就醫檢查原因。

不少人在40歲之後，早晨起床時會感覺手指僵硬、握拳不順或關節 活動不靈活等情況，雖然稍微活動一段時間後症狀便會逐漸緩解，但仍會疑惑「以前明明不會這樣。」專家指出，隨著年齡增長，人體會經歷各種生理變化，晨起手部僵硬正是中年族群常見的現象之一。

日本媒體「beauty news tokyo」報導，晨間手指僵硬最明顯的特徵，就是在剛起床時症狀特別明顯。有人發現手指難以彎曲，握杯子時不太靈活，甚至握拳時會感到卡卡的或伴隨些許不適。不過，多數人在開始活動、做家事或工作後，關節逐漸暖開，僵硬感便會減輕，因此不少人誤以為只是睡姿不良、前一天過度疲勞，往往沒有特別放在心上。

然而，這類現象並非一定只是疲勞造成，尤其對40歲以上女性而言，更可能與身體進入更年期前後的生理變化有關。

專家表示，女性在40至50歲期間，體內雌激素（Estrogen）分泌會逐漸下降，荷爾蒙濃度也開始出現明顯波動。雌激素除了影響生殖系統外，也與關節、肌肉及結締組織的健康密切相關，因此部分女性在更年期前後，可能出現手指僵硬、關節痠痛或活動不順等不適症狀。

臨床上，確實有不少更年期女性反映，除了熱潮紅、睡眠品質下降或情緒起伏外，也開始感受到雙手關節變得較不靈活，尤其清晨最為明顯。不過，專家也提醒，並非所有晨起手部僵硬都能歸因於更年期，因此切勿自行認定原因，更不要抱持「年紀到了本來就會這樣」的想法而忽略身體警訊。

除了荷爾蒙變化之外，手部僵硬也可能與其他疾病有關，例如退化性關節炎、發炎性關節疾病、肌腱炎，甚至部分代謝疾病，都可能造成類似症狀。如果僵硬持續時間愈來愈長，疼痛加劇，或已影響扭轉物品、寫字、穿衣等日常生活，就應提高警覺。

專家建議，若症狀只是偶爾出現且很快恢復，可先持續觀察身體變化，並維持規律運動、充足睡眠及均衡飲食，有助於維持關節與肌肉功能。但若症狀反覆發生、持續數週以上，或伴隨關節腫脹、疼痛、發熱等異常現象，應盡早就醫，由醫師評估是否需要進一步檢查。