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去好市多反而變窮？「5種商品」別亂買 理財大師：根本送錢

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
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好市多(Costco)向來以提供會員實惠的大宗商品著稱，理財專家提醒有時候盲目囤...
好市多(Costco)向來以提供會員實惠的大宗商品著稱，理財專家提醒有時候盲目囤貨反而會讓你付出更慘痛的代價。(路透)

對許多消費者而言，美式賣場好市多（Costco）幾乎是「省錢」與「划算」的代名詞。然而，大量批發的折扣背後，也隱藏著讓人愈買愈窮的消費陷阱。美國知名個人理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）近日提出警告：大量購買並不代表你一定能賺到便宜，有時候盲目囤貨反而會讓你付出更慘痛的代價。

拉姆齊指出，好市多最嚴重的消費盲點在於「易腐敗食品」。雖然超大包裝的新鮮農產品、乳製品在換算「每盎司單價」時非常便宜，但如果家庭成員無法在保鮮期內吃完，任何省下來的價差都會隨著壞掉的食物一起進垃圾桶。他特別提醒，以下5類商品在購買超大包裝前，務必三思。

新鮮水果與蔬菜

除非是五口以上的大家庭，否則單身族或兩口之家極容易面臨「還沒吃完就發霉」的窘境。

乳製品

大容量鮮奶、起司、優格的保存期限通常較短。

調味料與沙拉醬

超大罐的包裝往往在用不到三分之一時就已過期。

香料（調味粉）

香料雖然不會馬上壞掉，但囤積過久會嚴重流失風味與香氣，失去購買價值。

其他易腐敗的烘焙食品

除了食品，拉姆齊也揭露了好市多獨特的商業策略「尋寶遊戲」（Treasure Hunt）。好市多刻意定期更換賣場中央與貨架上的新品，營造出「現在不買就錯過了」的心理緊迫感。拉姆齊建議，在將這些商品放進購物車前，先問自己：「我平時真的會持續使用它嗎？」 如果不是日常生活的需求，請直接走過去。

不過，這不代表必須抵制大包裝。拉姆齊強調，如果正確使用，大量採購仍是強大的省錢策略，但只推薦囤積「沒有過期壓力」的家庭主食。不該囤很少使用的商品、易腐爛雜貨。反之，應該囤罐頭食品、乾義大利麵、白米以及日常消耗性日用品。

根據美國銀行最新數據顯示，全球通膨壓力未減，至 2025 年底仍有近25%的消費者面臨「每個月薪水剛好花光」的緊縮生活。對於手頭拮据的人來說，一次拿出幾千元購買24捲紙巾或兩個月的堅果，反而會造成嚴重的現金流壓力。拉姆齊最後給出實用建議：「進入好市多前，一定要列好購物清單。」

去好市多反而變窮？「這5種商品」別亂買　理財大師：根本送錢

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