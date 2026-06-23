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帶一家五口環遊世界只花4300元 達人靠「1神招」狂賺免費機票

TVBS新聞網／編輯 張哲輔 報導
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美國一名旅遊達人，花13萬帶一家五口環遊世界；機艙示意圖。(取材自Unsplas...
美國一名旅遊達人，花13萬帶一家五口環遊世界；機艙示意圖。(取材自Unsplash @Suhyeon Choi)

美國一名擁有32萬粉絲的旅遊達人羅伯茲（Stacy Roberts），僅花4300美元就為一家五口創造價值8.3萬美元的超豪華旅遊。去年，他們一家人暢遊西班牙、丹麥、奧地利、義大利、夏威夷與日本等地，甚至還享受每晚要價3000美元的高級飯店。而祕訣就在「信用卡紅利點數」。

根據衛報（The Guardian）報導，羅伯茲的核心策略在於賺取信用卡的「首刷禮」。她與丈夫平均每個月都會申辦1張新的信用卡，一年大約申辦12張，這讓他們每年都能輕鬆累積至少100萬點的信用卡紅利。

為了避免影響個人信用評分，她會交替申辦商務信用卡，只要經營網拍二手衣或兼職攝影等微型副業，就能獲得申辦商務卡的資格，且回饋更豐厚。另外，她也堅持不申辦大賣場或百貨公司的聯名卡，因為旅遊紅利的價值，遠比單店折扣優惠來得划算。

大筆開銷全靠新卡「精算賺哩程」

想要每年刷出百萬點數，羅伯茲強調，不能為了累積點數，盲目購買不需要的物品，而是要將生活中「必要大筆開銷」集中在新卡上。例如房屋修繕費、汽車變速箱更換，甚至是高昂的牙齒根管治療費用，她都會算準時機辦新卡來刷。

她甚至曾用信用卡繳納約2萬美元的稅金，雖然得支付近3%的手續費，但經她精算後，換來的航空哩程價值早已遠遠超過手續費的支出。

達人警告：1類人千萬別試

儘管手邊同時擁有16張信用卡，羅伯茲的個人信用評分依然高達832分的極佳等級。她嚴格遵守「絕不欠卡債」的鐵律，擁有信用卡25年來從未動用過循環利息，並將所有信用卡設定為全額自動扣款，確保每期都能準時繳清。

她也警告，美國一半的人有卡債，這套方法只適用於「沒有卡債的那一半人」，如果手頭沒有足夠現金來付帳單，就絕對不要輕易嘗試為了賺取點數而擴張信用。

帶著3名分別7歲、9歲和11歲的孩子環遊世界，對她來說並非只是單純的享樂。羅伯茲認為旅行中最珍貴的功課，就是讓孩子學習面對各種突發狀況，因為旅途中事情常常無法盡如人意，這能大幅提升孩子適應變化的能力。

她更引述馬克吐溫的名言，認為旅行是消除偏見與心胸狹窄的致命武器，期盼孩子們能透過接觸不同的語言與文化，明白這世界沒有絕對最好的生活方式，進而成為心胸開闊且對世界充滿好奇的人。

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