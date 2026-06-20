我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

吃很少也瘦不下來？ 醫揭減重失敗關鍵在代謝失衡

記者翁唯真／台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
體重一直降不下來，問題可能不只是吃太多、動太少；示意圖。（圖／123RF）
體重一直降不下來，問題可能不只是吃太多、動太少；示意圖。（圖／123RF）

體重一直降不下來，問題可能不只是吃太多、動太少。醫師提醒，許多人明明吃得比以前少，體重卻仍持續上升，甚至出現腰圍增加、飯後昏沉、容易疲倦等情況，背後可能反映的是更深層的代謝問題，身體的能量使用系統已經失去彈性。

台灣精準預防醫學會理事長醫師張家銘表示，人體原本具有良好的「代謝彈性」，能依照身體需求靈活切換能量來源。空腹時主要燃燒脂肪，進食後則轉為處理葡萄糖，就像油電混合車能在不同狀況下切換能源模式。但當肥胖、脂肪肝或胰島素阻抗逐漸形成時，身體切換燃料的能力就會變差，導致糖和脂肪都無法有效利用，代謝效率下降。

張家銘說，關鍵在於細胞內的粒線體，粒線體可視為細胞中的能量工廠，負責將脂肪與葡萄糖轉換為人體可使用的能量。若長期攝取精緻飲食、缺乏運動、睡眠不足或壓力過大，粒線體功能便可能受損，不僅能量產生效率下降，也會增加氧化壓力與慢性發炎。

此外，脂肪組織也不只是單純堆積，張家銘說，當脂肪細胞持續膨大，粒線體數量與燃燒能力下降後，脂肪組織會釋放更多發炎訊號，進一步影響肝臟、肌肉與血管健康。這也是為何腹部肥胖往往不只是外觀問題，而是代謝失衡的重要警訊。

張家銘說，肌肉在代謝中也扮演關鍵角色，「肌肉就像血糖的停車場」，飯後大量葡萄糖需要進入肌肉儲存與利用。若肌肉量不足或肌肉粒線體功能不佳，葡萄糖便容易滯留血液中，迫使胰島素分泌增加，長期下來恐導致胰島素阻抗惡化。

肝臟則是人體代謝的重要調節中心，負責處理糖分、脂肪與膽固醇。張家銘表示，當能量長期過剩，肝臟的代謝負荷增加，若粒線體功能失衡，脂肪便容易堆積形成脂肪肝。脂肪肝雖然初期通常沒有症狀，但往往是身體代謝異常的重要警訊。

如何判斷自己的代謝彈性是否變差，張家銘建議，可先觀察飯後狀態，例如是否容易昏沉、疲倦、短時間內再次感到飢餓，或腰圍持續增加。必要時可搭配連續血糖監測，觀察餐後血糖變化，了解身體處理能量的能力。

張家銘說，在檢測方面也不要只看單一數值，而應整體評估空腹血糖、空腹胰島素、糖化血色素、三酸甘油脂、高密度脂蛋白、尿酸、肝功能、發炎指標、脂肪肝影像、腰圍、肌肉量及睡眠品質等，才能更完整掌握代謝問題根源。

張家銘認為，日常生活中的小改變就很重要，像是飯後步行10至15分鐘，就能有效幫助肌肉利用葡萄糖，降低餐後血糖波動。規律運動則應兼顧有氧與肌力訓練，有氧可提升粒線體燃燒效率，肌力訓練則有助增加肌肉量，提升血糖利用能力。

飲食方面，重點不只是少吃，而是避免血糖與胰島素劇烈波動。張家銘建議，每餐應攝取足夠蛋白質、蔬菜纖維與健康脂肪，同時減少含糖飲料、精製澱粉、宵夜及超加工食品攝取；不少人即使飲食控制與運動都做得不錯，體重仍卡關，背後往往與長期睡眠不足或慢性壓力有關，睡眠品質不佳會提高胰島素阻抗，也會加重發炎與氧化壓力。應逐步讓脂肪、肌肉、肝臟與粒線體重新找回平衡與節奏。

精華 FAQ

  • 因為問題不一定在熱量多寡，而可能是代謝彈性變差。當粒線體、肌肉與肝臟功能失衡，身體無法靈活切換燃料，糖與脂肪都難以有效利用，體重便容易卡關。

  • 可先觀察飯後是否昏沉、疲倦、很快又餓，或腰圍持續變大；若再合併脂肪肝、胰島素阻抗、睡眠差與發炎指標異常，通常表示代謝問題已不只是一時的體重困擾。

  • 重點是讓身體重新學會有效用能量。建議飯後步行10至15分鐘，搭配有氧與肌力訓練，飲食增加蛋白質、蔬菜纖維與健康脂肪，並減少糖飲、精製澱粉、宵夜及壓力與熬夜。

上一則

6月20日星座運勢 射手享受生活 水瓶諸事順心

延伸閱讀

爬樓梯容易喘？醫師揭體力下滑不一定是老化 與最大攝氧量有關

爬樓梯容易喘？醫師揭體力下滑不一定是老化 與最大攝氧量有關
肥胖合併三高… 代謝症候群 靠這招逆轉黃金期

肥胖合併三高… 代謝症候群 靠這招逆轉黃金期
荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用

荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用
端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

熱門新聞

賓州一名87歲男子刮中160萬元頭獎，但他沒有選擇一次抱回獎金，而是每個月領取1萬元，專家說他的選擇是明智之舉。刮刮樂示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Adem Erkoç）

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

2026-06-18 20:25
巨蟹座擁有豐富的感受力，由於情感細膩且心思敏感，他們往往會直接受到周遭環境的影響。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）

3星座最易被動搖「意志不堅」 他共感力太強奪冠

2026-06-16 22:25
腫瘤科醫師說，若家中有表面模糊混濁、破損或有裂痕的塑膠食品保鮮盒最好盡快丟棄，因持續使用恐升高罹癌風險。塑膠保鮮盒示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Kim Deachul ）

家中一類食物容器快丟掉 專家示警恐增加罹癌機率

2026-06-15 19:35
財務律師和顧問指出，包括長照、金援家人等六項費用是退休人士在退休前常沒有列入離開工作後生活規劃的開銷。財務規劃示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Volodymyr Hryshchenko）

長照開銷可能害你破產 許多退休人士沒算到的6筆開銷

2026-06-14 20:25
職場中總有一些人看似低調，不愛參與辦公室政治，也很少捲入派系之爭，但到了關鍵時刻，卻往往成為主管最信任的人選。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

職場最受主管信任3生肖 屬兔不站隊反升主管、他靠實力成關鍵人物

2026-06-12 23:20
86歲的退休老師黃育清在養老院住了20年，坦然面對老與病，趁能做能動時做開心的事。(記者胡經周／攝影)

住養老院20年 86歲退休師「練習變老」：一類人最不適合來住

2026-06-16 20:25

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國