端午節3生肖福星高照 屬兔財運旺、他有桃花甜蜜蜜

三生肖在端午節前後福星高照。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vitaly Gariev ）

隨著端午節 到來，不少人也期待節慶過後能迎來好運轉機。根據搜狐分析指出，生肖馬、兔、猴在端午節前後有望迎來運勢上揚期，不僅事業發展更加順利，財運與感情運也同步走高。其中屬馬者有機會獲得貴人提攜，屬兔者偏財運表現亮眼，屬猴者則有望迎來甜蜜戀情，被視為近期運勢最受矚目的三大生肖。

生肖馬

生肖馬向來行動力十足，做事果斷積極，在職場上具備不錯的領導能力與執行力。端午節前後，屬馬者的事業運勢來到高峰，過去累積的努力有望受到主管或業界前輩看見，貴人運明顯提升。工作上容易獲得重要任務或合作機會，部分人甚至有機會迎來升遷契機，為未來發展開啟新的方向。若近期出現合作邀約或跨領域發展機會，將有望成為改變職涯的重要轉折點，帶動整體事業與收入同步成長。

生肖兔

生肖兔一向心思細膩，具備敏銳觀察力與良好的判斷能力。端午節前後，屬兔者的財運表現格外亮眼，尤其偏財運有明顯提升跡象。憑藉精準的市場嗅覺與理財能力，不少人有機會在投資、合作或副業方面獲得不錯回報。近期若留意傳統產業或文創相關領域，可能發現值得把握的新機會，進而帶來額外收入。不過財運雖旺，仍須保持理性規畫，避免過度追逐短期利益，才能讓財富穩定累積。

生肖猴

生肖猴近期則迎來感情運升溫的甜蜜時期。個性活潑外向、善於交際的屬猴者，在端午節前後特別容易吸引桃花上門。單身者有機會透過聚會、出遊或朋友介紹認識心儀對象，對方條件與價值觀都相當符合期待，發展機率相當高。有伴侶者則能感受到感情進一步升溫，平凡的日常互動也能增添不少浪漫氛圍。隨著彼此關係更加緊密，感情穩定度提升，幸福感也明顯增加。