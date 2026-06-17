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睡再多還是累...專家揭3大飲食習慣改善疲勞 甜食可以吃但要挑對時間

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想要真正恢復體力，除了休息之外，更需要透過均衡飲食提供細胞修復所需的營養。示意圖...
想要真正恢復體力，除了休息之外，更需要透過均衡飲食提供細胞修復所需的營養。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：疲勞可能與慢性發炎及飲食失衡有關。
  • 重點二：腦力疲勞先吃蔬菜再吃蛋白質與澱粉。
  • 重點三：甜食要挑時間吃，下午四點後宜避免。

現代人經常感到疲憊不堪，即使睡眠充足，仍覺得精神不振。日本網路媒體「ESSE」報導，這種「總是很累」的狀態，可能與體內慢性發炎有關，而改善疲勞最有效的方法之一，其實不是依賴提神飲料或保健食品，而是建立正確的飲食習慣。

東京女子醫科大學教授市原淳弘表示，人體每天吸入大量氧氣，其中部分會轉化為活性氧，對細胞造成損傷並引發發炎反應。當壓力、睡眠不足與飲食失衡等因素同時出現時，身體修復能力下降，疲勞感便會持續累積。想要真正恢復體力，除了休息之外，更需要透過均衡飲食提供細胞修復所需的營養。研究顯示，只要調整飲食方式，疲勞感甚至有機會降低四成以上。

市原教授提出三項有助於改善疲勞的飲食原則。

1. 腦力疲勞時 先從蔬菜開始吃

當腦力消耗過大、容易感到注意力不集中時，建議採取「蔬菜優先」的進食順序。先吃蔬菜，再攝取蛋白質，最後才吃米飯、麵包等碳水化合物，有助於減緩血糖波動，避免因血糖快速升降導致精神不濟與思緒遲鈍。

2. 身體疲憊時 把握運動後30分鐘黃金期

若因運動或勞動感到身體疲憊，應把握運動後30分鐘內的黃金恢復期，適量補充碳水化合物與蛋白質。例如香蕉搭配優格，就是兼顧能量與肌肉修復的組合，有助於加快身體恢復速度。

3. 壓力大情緒差時 先照顧腸道健康

當情緒低落或壓力過大時，應特別重視腸道健康。研究發現，腸道與大腦之間存在密切連結，攝取優格、味噌、泡菜等發酵食品，以及富含膳食纖維的蔬果，有助於改善腸道菌相，降低壓力感。

此外，鯖魚、鮭魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類，也有助減少腦部發炎反應，改善情緒與精神狀態。

三項有助於改善疲勞的飲食原則。(製圖／世界新聞網)
三項有助於改善疲勞的飲食原則。(製圖／世界新聞網)

至於許多人習慣在疲倦時吃甜食提神，市原教授則提醒，錯誤的吃法反而可能加重疲勞。尤其下午4時以後應避免攝取蛋糕、糖果等精製糖，因為過多糖分可能干擾褪黑激素分泌，影響晚間睡眠品質。另一方面，空腹時飲用果汁或含糖飲料，也容易造成血糖急速上升與下降，使疲勞感更加明顯。

那麼甜點應該何時吃才比較理想？市原教授建議，最好安排在正餐後至少1小時再享用，避免餐後立即攝取高糖食物增加大腦負擔。同時應控制份量，優先選擇水果等天然糖分來源，減少加工糖攝取。

換言之，甜食並非完全不能吃，但應掌握「適量、適時、少加工」三大原則，才能兼顧美味與健康。

市原教授強調，疲勞並非單靠睡眠就能完全消除。從每天的餐桌開始調整飲食內容與進食方式，才能從根本改善身體狀態，打造不易疲倦的健康體質。

精華 FAQ

  • 報導指出，疲勞可能與體內慢性發炎、壓力、睡眠不足與飲食失衡有關。當身體修復能力下降，疲勞感就會持續累積，即使睡得夠也難以恢復精神。

  • 建議採取蔬菜優先的進食方式，先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃米飯或麵包等碳水化合物。這樣有助於減緩血糖波動，避免精神不濟與思緒遲鈍。

  • 最好在正餐後至少一小時再吃甜點，並控制份量，優先選擇水果等天然糖分來源。下午四點後應少吃精製糖，避免影響褪黑激素分泌與晚間睡眠品質。

日本

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