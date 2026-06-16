3星座最易被動搖「意志不堅」 他共感力太強奪冠

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巨蟹座擁有豐富的感受力，由於情感細膩且心思敏感，他們往往會直接受到周遭環境的影響...
巨蟹座擁有豐富的感受力，由於情感細膩且心思敏感，他們往往會直接受到周遭環境的影響。。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ www.kaboompics.com）

在人際互動中，有些人特別容易受到周遭環境與他人影響，有些人則較能堅持自我、不輕易改變。這並沒有絕對的好壞之分，而是個性特質上的差異。容易受影響的人，可能因為交友圈改變而調整穿衣風格，也可能很快融入新的工作文化與團體氛圍；相對地，不易受影響的人則往往較能維持自身立場與價值觀。日本媒體「占TV」根據12星座的性格特徵，整理出「最容易受到外界影響」的前三名，他們往往擁有敏銳的感受力與高度共鳴能力，但也因此更容易受到周遭人事物牽動。

第3名：巨蟹座

排名第三的巨蟹座擁有豐富的感受力，由於情感細膩且心思敏感，他們往往會直接受到周遭環境的影響。

巨蟹座的心理結構偏向感性與被動，面對他人的意見時，常會認真傾聽並設身處地思考。因此在交談過程中，很容易不知不覺被對方的觀點說服。甚至在某些情況下，原本堅持的立場也可能因此出現大幅改變。

雖然這種高度的包容力與彈性有助於理解不同觀點，但若缺乏獨立判斷能力，也可能過度隨波逐流。對巨蟹座而言，學習在傾聽他人與堅持自我之間取得平衡，將是相當重要的人生課題。

第2名：天秤座

天秤座向來被視為重視人際關係的代表星座，他們最大特色就是希望與所有人保持良好互動，因此面對不同對象時，總會本能地展現配合與包容的態度。

為了維持和諧氣氛，天秤座有時甚至願意主動迎合對方的喜好與價值觀。久而久之，他們受到外界影響的程度往往比自己想像得還深。與高雅的人相處時，天秤座會自然流露優雅氣質；與活潑的人來往時，又能迅速融入熱鬧氛圍。

這種靈活應變的能力讓天秤座在人際關係中如魚得水，但也因此常被形容像變色龍一般，容易隨著環境改變自己的風格與態度。

第1名：雙魚座

雙魚座榮登榜首，可說是「近朱者赤」這句成語的最佳寫照。所謂「近朱者赤」，意指與什麼樣的人相處，往往就會受到對方潛移默化的影響，對於天生共感能力極強的雙魚座而言，這種特質更是展現得淋漓盡致。

雙魚座擁有超乎常人的同理心，對他人的情緒、想法與價值觀都十分敏感。即使只是微小的變化，他們也能迅速察覺並受到影響。許多時候，雙魚座甚至是在毫無自覺的情況下改變自己的想法與行為模式，彷彿海綿般吸收周圍的一切。

因此，雙魚座在人際交往上尤其需要謹慎選擇身邊的人。若能接觸積極正向的人群，往往能獲得良好的成長；反之，若長期處於負面環境，也容易受到牽連。

精華 FAQ

  • 文章依序列出第3名巨蟹座、第2名天秤座、第1名雙魚座，認為這三個星座都較容易受到外界環境、他人意見與人際氛圍的影響。

  • 因為巨蟹座情感細膩、心思敏感，又傾向認真傾聽並設身處地思考，因此常在交談中不知不覺被說服，甚至可能大幅改變原本立場。

  • 雙魚座被形容為共感力極強、像海綿般吸收周圍情緒的人，常在無意識中改變想法與行為，因此特別需要慎選身邊的人與環境。

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