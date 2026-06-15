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好兆頭？NBA尼克奪冠功臣 唐斯去年訪台擲出「聖筊」

記者朱冠諭／桃園即時報導
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NBA紐約尼克隊明星中鋒唐斯。（路透）
NBA紐約尼克隊明星中鋒唐斯。（路透）

NBA紐約尼克隊本季睽違53年重返總冠軍寶座，陣中明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）為奪冠關鍵功臣之一。巧合的是，唐斯去年訪台期間曾走訪桃園市大溪區福仁宮參拜，更在人生首次擲筊時，當場擲出象徵神明允諾的「聖筊」，這段往事隨著尼克高舉金盃再度被球迷翻出，「聖筊傳奇」迅速在社群引發熱議。

唐斯去年夏天應邀赴台展開行程，期間特別安排體驗台灣在地宮廟文化，並造訪擁有200多年歷史、主祀開漳聖王與關聖帝君的大溪福仁宮。身高211公分的他在廟方人員引導下，雙手合十、虔誠聆聽解說，首次拿起筊杯便擲出「聖筊」，讓現場香客與工作人員相當驚喜，也將此視為一場有趣的跨國文化交流。

1年過後，唐斯不僅隨尼克隊重返榮耀，更協助球隊摘下睽違半世紀的總冠軍金盃。福仁宮日前在社群幽默發文，表示當年看似單純的文化體驗，如今回頭看彷彿早有安排，「桃園的一個聖筊，如今捧起NBA籃球最高殿堂的金盃。」

相關貼文曝光後短時間內吸引數萬人按讚，台灣網友與籃球迷湧入留言區朝聖。有球迷笑稱「難怪KAT今年總冠軍賽表現有如神助，原來是去大溪加持過」、「這根本是史上最強的跨國文化玄學，今年夏天福仁宮準備被NBA球星擠爆了吧」，也有人開玩笑表示，「下一位想拚冠軍的NBA球星，季後賽前應該知道要先去哪裡報到了。」

NBA紐約尼克隊明星中鋒唐斯去年訪台時，造訪桃園大溪福仁宮參拜，當場擲出「聖筊」...
NBA紐約尼克隊明星中鋒唐斯去年訪台時，造訪桃園大溪福仁宮參拜，當場擲出「聖筊」，如今再掀話題。 （取材自台啤雲豹球團社群）

精華 FAQ

  • 唐斯去年夏天訪台期間，特別造訪桃園市大溪區的福仁宮，並在廟方引導下首次拿起筊杯，當場擲出象徵神明允諾的聖筊。

  • 因為唐斯後來成為尼克奪冠關鍵功臣之一，而他去年訪台時曾擲出聖筊，讓球迷把兩件事連結成「聖筊傳奇」，認為相當巧合又有趣。

  • 福仁宮在社群幽默發文，表示當年的文化體驗如今看來彷彿早有安排，還用「桃園的一個聖筊，如今捧起NBA籃球最高殿堂的金盃」形容這段故事。

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