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餐點貴盤子有更重嗎？牛排館612元餐費只給9元小費收據瘋傳

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美國餐廳小費文化經常引發質疑。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar...
美國餐廳小費文化經常引發質疑。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

一張美國牛排館帳單近日在小紅書引發熱議。網友Leopiano發文表示，一名顧客在Perry’s Steakhouse & Grille用餐，餐費小計612.73美元，帳單上建議18%小費為110.29美元、20%為122.54美元、22%為134.80美元，但顧客最後只填寫9美元小費，總額為621.73美元，並在帳單下方手寫長文質疑小費制度。

該顧客在留言中指出，餐點價格較高，並不代表服務員付出更多勞力，「端50美元主菜和150美元主菜，盤子難道比較重嗎？」他認為，小費應是對良好服務的感謝，而非因餐廳定價較高，就自動變成按比例增加的附加費。發文者也表示，小費文化已逐漸變質，服務人員薪資應由雇主負擔，不應轉嫁給消費者。

不少網友認同這項觀點，留言指出「小費應該是客人滿意服務後的額外獎賞，不給不該是錯」，也有人直言，美國小費制度已接近半強制收費。另有網友分享自身經驗，曾在華人餐館消費61美元後給8美元小費，卻被服務員抱怨未達15%，讓用餐過程變得尷尬。

不過也有不同聲音認為，高級餐廳服務內容未必與平價餐廳相同，可能包含更細緻的介紹、備餐與服務流程，因此小費比例仍有其背景。另有在美網友指出，部分餐廳會依銷售額向服務員分攤費用，若客人小費過低，服務員甚至可能「倒貼」，因此問題不只在消費者，而在整體薪資與餐飲制度。

多數留言最後將矛頭指向餐廳經營模式，認為小費爭議本質是雇主將人事成本轉嫁給顧客，使矛盾從「老闆與員工」變成「員工與客人」。也有網友表示，若取消小費，餐點價格可能全面上漲，但至少能讓服務成本透明化，避免消費者在結帳時承受道德壓力。

精華 FAQ

  • 帳單小計為612.73美元，系統建議18%、20%、22%小費分別達110.29、122.54、134.80美元，但顧客最後只填9美元，差距極大，因此迅速在網路上爆紅。

  • 他認為端出50美元或150美元主菜，服務員承受的工作量未必不同，小費應是對服務品質的獎賞，而非因餐點定價較高就自動增加的附加費。

  • 許多留言指出，小費制度常讓雇主把薪資成本轉嫁給顧客，導致客人承受道德壓力，員工也可能受銷售額分攤影響，問題其實在整體薪資結構。

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