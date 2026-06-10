冰島、馬丘比丘...4個熱門景點貴又擠 改去類似替代選項省錢自在

冰島風景優美，但旅遊成本如住宿、餐飲等要價昂貴，若想避開人潮，可以去景色類似但觀光客少很多的法羅群島。圖為法羅群島一景。（取材自unsplash.com@Lachlan Gowen）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章比較四個熱門景點與更便宜、較不擁擠的替代地點。

文章比較四個熱門景點與更便宜、較不擁擠的替代地點。 重點二： 冰島可改去法羅群島，保有相似地貌但住宿與交通更省。

冰島可改去法羅群島，保有相似地貌但住宿與交通更省。 重點三：圖盧姆、馬爾地夫、馬丘比丘皆有高價與人潮問題。

社群媒體發達，有時能把一個旅遊目的地吹捧成一生必去名單，但現實往往和Instagram上的照片不同。GO Banking Rates報導列出包括冰島 在內四個被高估且有時價格過高的旅遊目的地，以及景色同樣令人讚嘆，但價格實惠、沒有擁擠人潮的替代地點，重要的是這些替代地點和那些被高估的地點相距不遠。

1. 與其去冰島，不如去法羅群島（Faroe Islands）

雖然價格高昂且廉航如PLAY已因破產而停止營運，冰島去年1至9月仍接待了180萬名觀光客，預計今年遊客人數還會增加，政府正研議提高觀光稅來因應旅遊業對環境造成的影響，飯店一晚要價超過2百元、吃一餐要花50至70元，租車費用一天約1百元起跳。

法羅群島是丹麥的海外自治領地，由18個島嶼組成，位於挪威 和冰島之間的海上，同樣擁有如冰島的陡峭懸崖、壯麗瀑布和變化莫測的天氣，但遊客卻少得多，島上居民也只有5萬。

從哥本哈根飛法羅群島的來回機票約3百元，從雷克雅維克出發的來回機票則約2百元，從丹麥出發的渡輪單趟約120元。雖然島上租車費用和冰島差不多，一天介於80至90元，但住宿便宜很多，淡季時平價旅舍一晚不到30元，往來島嶼間的渡輪有政府補助，搭乘只要3元。

法羅群島會收取健行費用用於保護步道，但渡輪和公車因為有政府補助而價格低廉，那裡不像冰島有很多觀光基礎設施，自然景點遊客稀少，可以更深入地和當地居民交流。

2. 與其去圖盧姆（Tulum），不如去巴卡拉爾（Bacalar）

圖盧姆是墨西哥猶加敦半島東海岸的海濱小鎮，過去十年間，小鎮從背包客的天堂搖身一變成為豪華度假勝地，以前不用收費的海灘如今被高級海灘俱樂部收取一天超過20元的使用費，精品飯店的房價更是高達每晚3百至5百元，當地飽受交通、公共海灘使用受限和環境惡化的困擾。

巴卡拉爾是墨西哥金塔納羅奧州（Quintana Roo）的寧靜小鎮，位於圖盧姆南邊1百英里處，以七色潟湖（Lagoon of Seven Colors）聞名，那是一個淡水湖，湖水清澈見底，有七種不同的藍色和綠色，小鎮保留了圖盧姆15年前的悠閒氛圍，沒有擁擠人潮和昂貴的價格。

巴卡拉爾的飯店和民宿一晚起始價約40至50元，圖盧姆則是2百元以上；在巴卡拉爾吃一餐約10至15元，圖盧姆要價30至50元。巴卡拉爾追求永續旅遊，沒有大型飯店或全包式渡假村。

3. 與其去馬爾地夫，不如去尚吉巴爾（Zanzibar）或巴拉望（Palawan）

馬爾地夫的旅遊費用高得嚇人，全包式渡假村一晚要價333元至2千元，每座渡假村都佔據一座島嶼，因此能選擇的餐點和活動有限，到馬爾地夫的機票和接駁的水上飛機都要價不菲。

馬爾地夫正面臨海平面上升帶來的嚴重環境威脅。珊瑚白化破壞了許多珊瑚礁。儘管自然景色優美，但體驗卻感覺缺乏生氣，不夠自然。

尚吉巴爾是位於坦尚尼亞東部外海的熱帶群島，可從三蘭港（Dar es Salaam）搭乘定期航班抵達。島上有印度洋海灘、阿拉伯建築、香料種植園和被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的石頭城（Stone Town），價格也相對合理。

尚吉巴爾的北部和東部海岸有媲美馬爾地夫的潔白沙灘和碧綠海水，住宿選擇多樣，從一晚50元的平價民宿到2百元至3百元的精品旅館都有。

菲律賓西南部的巴拉望是另一個不錯的替代選擇，有愛妮島（El Nido）的石灰岩峭壁、科隆島（Coron）的二戰沈船潛水點和無數的跳島遊；飯店一晚要價45至83元，當地居民非常友善好客，在島上旅遊充滿探險樂趣，而非千篇一律的觀光模式。

4. 與其去馬丘比丘，不如去奎拉普（Kuelap）或喬克基勞城（Choquequirao）

馬丘比丘需提前申請許可，費用約50至70元，雖有人數管制，景點內依舊人山人海，堪比迪士尼樂園，遺址很壯觀，但你和其他幾千人都拍差不多的照片，行程既匆忙且商業化。馬丘比丘區的中心市鎮「阿瓜斯卡連特斯」（Aguas Calientes）的存在幾乎是為了搾取遊客的錢，飯店和餐廳的價格都高得嚇人。

祕魯北部的奎拉普同樣有令人印象深刻的印加遺址，卻沒有像馬丘比丘那樣的旅遊基礎設施和人潮。遺址有巨大石牆、圓形建築和羊駝雕像，遊客可搭纜車抵達，遊客數量很少，可自由探索沒有時間限制，也不會像牲畜一樣被驅趕過檢查站。

喬克基勞城被譽為「另一個馬丘比丘」，和馬丘比丘隔著山谷相望，無需提前申請，也沒有時間限制，遺址面積比馬丘比丘大，徒步遊覽最少需要兩天，因此遊客數量較少，每年只有幾千人次，遠不及馬丘比丘的百萬等級。